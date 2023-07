Le vicende della soap opera turca Terra amara continuano a movimentare il daytime di Canale 5. Nelle puntate in onda il 17, 18 e 19 luglio 2023, Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) verrà arrestata per aver ferito gravemente Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nonostante l’intervento del marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş): ma a scagionarla a sorpresa ci penserà proprio la sua rivale in amore Zuleyha, che effettuerà una falsa testimonianza.

Spoiler di Terra amara del 17 luglio: Demir scopre che Mujgan ha tentato di uccidere Zuleyha

Nell’episodio di lunedì 17 luglio, Zuleyha e Yilmaz saranno decisi a trasferirsi in Germania con i loro figli.

Nel contempo soltanto Gulten (Selin Genç) saprà che ad attentare alla vita di Altun è stata Mujgan: ad ascoltare una conversazione delle due donne sarà Sermin (Sibel Taşçıoğlu), che non perderà tempo per mettere al corrente il cugino Demir (Murat Ünalmış).

Dopo aver scoperto che Mujgan ha cercato di uccidere sua moglie, Yaman farà eseguire una perizia balistica sul luogo dell’incidente: il ricco imprenditore avrà la conferma che la pistola con cui è stata ferita Altun è stata usata da Mujgan. In preda alla furia per la scoperta fatta, Demir si presenterà alla tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per accusare la moglie di Yilmaz.

Episodio del 18 luglio: Yilmaz e Yaman stringono un accordo, Mujgan viene arrestata

Le anticipazioni sulla puntata in programmazione martedì 18 luglio, raccontano che Yilmaz per evitare l’arresto di Mujgan stringerà un accordo con Demir: l’ex meccanico prometterà al rivale di non acquistare le quote dell’azienda Holding Yaman da Hunkar (Vahide Perçin).

A questo punto la dottoressa Hekimoglu farà i conti con la giustizia, non appena si recherà in ospedale per sostituire il collega Sabahattin (Turgay Aydın) in qualità di direttrice, ma verrà arrestata con l’accusa di aver cercato di uccidere Zuleyha.

A questo punto Akkaya si convincerà erroneamente che Yaman non abbia rispettato il loro patto: in realtà è stato il commissario a decidere autonomamente l'arresto di Mujgan dopo aver ascoltato il dialogo tra Yilmaz e Demir.

Puntata del 19/07: Hunkar sorprende Zuleyha e Yilmaz insieme

Nell’episodio di mercoledì 19 luglio, Zuleyha farà credere al commissario che Mujgan non è coinvolta con il suo ferimento, poiché lei stessa ha tentato il suicidio a causa dei ricatti del marito Demir.

Hunkar non capirà per quale motivo sua nuora abbia difeso la nemica, inoltre farà pace con Ali Rahmet Fekeli. In seguito la signora Yaman sorprenderà Altun e Yilmaz mentre si scambieranno un abbraccio. Infine Hunkar esigerà sapere se Yaman ha appreso di essere il vero padre di Adnan e lui le punterà contro la propria pistola.