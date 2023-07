Le anticipazioni di Beautiful svelano che Finn si trova in una clinica di riabilitazione. Steffy non sa che suo marito non è morto e sta soffrendo moltissimo, anche se Liam le offre costante supporto.

Nelle prossime puntate, si verrà a sapere che Li sta curando Finn in una clinica e che pregherà giorno e notte affinché possa uscire dal coma: presto ciò accadrà, ma con una conseguenza decisamente inaspettata.

Beautiful, spoiler: arriverà il momento del risveglio di Finn

Nel dettaglio, nei prossimi episodi di Beautiful che andranno in onda su Canale 5, vedremo Li (Naomi Matsuda) al fianco di Finn: è stata lei a trasportarlo di nascosto in una clinica privata per fare in modo che potesse essere curato senza la presenza pericolosa di Sheila.

Finn passerà molto tempo in coma e le sue condizioni faranno preoccupare sia Li che i medici della clinica in cui è nascosto. Nel frattempo, Steffy sarà lontana dalla città, decisa a prendersi una pausa da tutto questo dolore. La giovane Forrester si trasferirà per qualche tempo a Parigi insieme ai figli, cercando di voltare pagina.

Ovviamente, Steffy e la sua famiglia continueranno a essere all'oscuro del fatto che Finn sia vivo.

Finn uscirà dal coma nelle nuove puntate di Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful raccontano poi che Sheila Carter (Kimberlin Brown) sarà in prigione e che Li le farà visita, promettendole vendetta.

Di fronte alla furia di Li, Sheila proverà paura, consapevole che il suo amore di madre - seppur adottiva - la spinga ad andare fino in fondo.

Nel frattempo, mentre le due donne avranno un acceso faccia a faccia, Finn si sveglierà lentamente dal coma, ma senza ricordare nulla.

Anticipazioni Beautiful: Finn non ricorderà la sua identità

Continuando con gli spoiler della soap opera, Finn sarà in condizioni abbastanza preoccupanti. Una volta che sarà uscito dal coma i medici saranno ottimisti, ma dovranno fare i conti con le gravi conseguenze del trauma subito: Finn non ricorda chi sia e non sa nemmeno dove si trovi.

Sarà solo un breve momento di confusione oppure il dottor Finnegan avrà perso completamente la memoria? Li cercherà di non forzarlo, con l'obiettivo di non stressare troppo il suo delicato equilibrio psicofisico.

Nel frattempo Steffy sarà a Parigi con i suoi figli e mediterà di non tornare più a Los Angeles, la città in cui ha vissuto i suoi momenti più felici con Finn.

Non resta che attendere i prossimi spoiler di Beautiful per sapere se e quando Steffy potrà riabbracciare il suo adorato Finn e mettere la parola 'fine' a questo incubo che la sta tormentando da tanto, troppo tempo.