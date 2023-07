Quando Steffy scopre che Finn è vivo in Beautiful? Mancano ancora diverse settimane prima che ciò accada e tantissimi eventi che complicheranno la situazione. Intanto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 ad agosto Steffy percepisce chiaramente la presenza di Finn, sentendo una forte connessione con lui. In quell'esatto momento, il giovane medico muove il suo corpo e Li si accorge che il suo amato figlio sta migliorando, seppur lentamente.

Il destino gioca però strani scherzi e a vedere Finn vivo non sarà Steffy ma Sheila, che evaderà di prigione grazie alla complicità di una guardia che cederà al suo fascino malvagio.

Intanto, la giovane Forrester spezzerà il cuore a Liam facendo le valigie e lasciando la città con i suoi figli. Ma non solo.

Beautiful, anticipazioni: connessioni magiche tra Steffy e Finn

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy non riuscirà a farsi una ragione per ciò che è successo a Finn e sarà distrutta dal dolore. Proprio per questo motivo, Taylor le ha suggerito di provare a voltare pagina e andare a Parigi con Kelly e Hayes, così da respirare una nuova aria. Prima che ciò avvenga, Steffy avrà delle sensazioni fortissime che la riporteranno ai momenti più belli con Finn e avrà il sentore che sia vivo, da qualche parte del mondo.

La giovane Forrester di certo non può immaginare che le sue sensazioni siano reali e che Finn sia vivo, in una clinica curato da Li, che sta mentendo a tutti.

Nei nuovi episodi Sheila scapperà di prigione e andrà al capezzale di Finn implorando il suo perdono, dando il via alla sua lunga latitanza.

Dal canto suo, Finn avrà difficoltà a recuperare la memoria, ma giorno dopo giorno ricorderà il grande amore che lo lega a Steffy e cercherà un modo per ricongiungersi a lei il prima possibile.

Anticipazioni di Beautiful: l'addio di Steffy distrugge Liam

La giovane Forrester non darà molto peso alle sue suggestioni e così ascolterà il consiglio di Taylor, facendo le valigie e lasciando la città, ma non prima di aver dato l'addio a Liam, che sarà distrutto.

Thomas si accorgerà dello stato d'animo di Liam e non perderà occasione per metterlo in cattiva luce con Hope, facendole notare quanto sia ancora legato a Steffy, e non certo da un solo sentimento di amicizia o di vicinanza emotiva.

Nel frattempo Sheila cercherà in qualsiasi modo di farsi perdonare da Finn ma dovrà lasciare presto la clinica nel quale si trova, visto che è ricercata dalla polizia. Dove si nasconderà? A quel punto, entrerà in gioco un complice inaspettato che rischierà ogni cosa pur di tenerla al sicuro.