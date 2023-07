Riguardo allo sceneggiato Beautiful le anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti annunciano importanti colpi di scena. Con l'arresto di Sheila non si concluderà affatto la sete di vendetta della dark lady. Presto, infatti, emergerà che Finn è ancora vivo e quando la donna fuggirà di prigione non avrà difficoltà a trovarlo. Il ragazzo diventerà prigioniero della madre naturale che si sbarazzerà di Li dopo un duro scontro.

Anticipazioni Beautiful: Sheila in prigione e in preda ai sensi di colpa

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che per Sheila nulla si concluderà con l'arresto.

La donna è stata arrestata per l'omicidio di Finn e l'aggressione a Steffy e trascorrerà un periodo in prigione. La pena per Sheila sarà insopportabile, perché oltre alla privazione della libertà dovrà fare i conti con i sensi di colpa per aver tolto la vita a suo figlio. La morte di Finn segnerà profondamente anche Steffy che, distrutta dalla perdita, partirà per Parigi sperando di recuperare in qualche modo la sua vita. Nel frattempo Sheila riceverà la visita di Li che si rivelerà fondamentale per cambiare il suo destino. La madre adottiva di Finn deriderà la signora Carter, assicurandole che le farà pagare tutto il male che ha fatto nella sua vita.

Anticipazioni prossime puntate: Li farà visita a Sheila deridendola

Le prossime puntate di Beautiful vedranno Sheila ancora sotto i riflettori. Quando Li minaccerà di vendicarsi di lei, la signora Carter si mostrerà sconfitta. Sheila dirà che ha già pagato le sue malefatte, visto che il suo amato figlio non c'è più. Sarà in questo momento che Li si lascerà sfuggire qualcosa che farà capire a Sheila che Finn è ancora vivo.

Li, infatti, ha recuperato il ragazzo in fin di vita e lo ha curato di nascosto per proteggerlo da ulteriori attacchi da parte della madre naturale. Quando Sheila capirà che suo figlio è vivo non esiterà a fuggire di prigione in cerca di vendetta. Ridge e Taylor tremeranno all'idea che la donna sia riuscita a evadere ancora una volta, ma saranno sollevati pensando che Steffy si trovi in Europa.

Sheila evaderà di prigione dopo aver capito che Finn è ancora vivo

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila si metterà subito alla ricerca di Finn e per lei sarà molto facile trovare dove è nascosto. Li sarà sorpresa dalla signora Carter che farà irruzione nella stanza in cui si trova suo figlio e avrà un durissimo scontro fisico con Li. Quest'ultima sarà messa fuori gioco da Sheila che riuscirà a farle perdere i sensi e si dirigerà da Finn, ancora in coma. Quando il giovane medico si risveglierà si ritroverà prigioniero di sua madre che più volte ha dimostrato di non avere alcun controllo di sé. Il lieto fine per Steffy e Finn sarà ancora molto lontano.