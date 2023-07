Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica La Promessa che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio, Jana allontanerà Manuel nonostante la dichiarazione d'amore che l'uomo le ha fatto. Inoltre Romulo dirà espressamente a Mauro di interrompere ogni tipo di rapporto con Leonor, mentre Petra scoprirà il segreto di Lope e non sopporterà che lui stia ingannando tutti.

Don Alonso accetta il prestito del suocero

Nella puntata di Una promessa di lunedì 17 luglio, Romulo apprenderà della relazione tra il domestico Mauro e la marchesina Leonor e intimerà al ragazzo che lo licenzierà.

Lope, dopo che il suo segreto è venuto alla luce, sceglierà di lasciare tutto.

Simona e Pia parleranno con Romulo per farlo lavorare in cucina, ma l'uomo ha paura che Cruz possa risentirsi della cosa. Inoltre la marchesa comunicherà che non si trova più un libro in biblioteca. Curro si proporrà di ritrovarlo e ad aiutarlo ci sarà pure Jana. Don Alonso invece sarà intenzionato ad accettare il prestito di suo suocero.

Nell'episodio di martedì 18 luglio, Romulo vorrà impedire che la storia tra Leonor e Mauro vada avanti e pertanto inviterà la marchesa a preparare una cena con il Duca di Belmonte e il figlio Juan Luis, cosicché i due possano sposarsi. Nel frattempo Cruz non condividerà la scelta del marito di accettare del denaro da parte di suo padre, in quanto è certa che l'unico suo intento sia quello di impossessarsi de La Promessa.

Pia e Romulo suggeriranno ai marchesi di ingaggiare un altro lavorante in cucina così che Lope resti in città.

Pia non si fida del barone

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 19 luglio, Padre Camillo sarà aggredito e subirà un trauma cranico. Si prenderà cura di lui Petra, la quale ha appreso di Lope. Il prete successivamente si sentirà meglio e chiederà alla donna di mantenere il riserbo sul ragazzo.

Intanto Salvador prenderà il posto di Lope come cameriere e Maria Fernandez ne sarà affascinata.

Juan Luis sarà colpito da Leonor e Mauro non potrà che trattenere la gelosia. Manuel invece non vorrà vedere Jimena, ma anzi confesserà a Jana di amarlo. Però la ragazza lo respingerà.

Nella puntata di giovedì 20 luglio, Petra si attiverà per impedire che Padre Camillo lasci La Promessa.

Cruz penserà di avere trovo un modo per fare stare insieme Manuel e Jimena. Nel frattempo Curro sarà prossimo ad abbandonare la ricerca del libro scomparso, ma Jana lo aiuterà così da permettergli di farsi benvolere dalla zia. In tutto questo Teresa piangerà al pensiero dei bei momenti passati con Mauro. Il barone le starà vicino, ma Pia non si fiderà del suo comportamento.

Curro si accorge del rapporto tra Mauro e Leonor

In base agli spoiler di venerdì 21 luglio, Jana ragionerà sulla dichiarazione d'amore fattale da Manuel e sul bacio che si sono scambiati, ma lo allontanerà convintamente. Intanto Petra non tollererà che Lope stia ingannando tutti e tratterà male il giovane. Romulo dirà a Mauro che lo manderà via se non lascerà Leonor, mentre Curro si accorgerà della sintonia tra il domestico e la cugina e le chiederà spiegazioni. Infine si terrà un confronto acceso tra il barone e Pia, nel corso del quale arriverà a minacciare la donna.