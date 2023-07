Dopo tanta attesa su Canale 5 è arrivata la soap opera drammatica turca My home my destiny (Doğduğun Ev Kaderindir) con protagonisti i due attori Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol. Dalle anticipazioni sugli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 17 al 21 luglio 2023, si evince che l’aspirante avvocato Zeynep Göksu e Mhedi Karaca si sposeranno: questa unione non lascerà indifferente Faruk (Engin Hepileri), un uomo dell'alta società, dato che si sentirà preso in giro dalla novella sposa per averlo scaricato senza dargli alcuna motivazione.

Spoiler My home my destiny, al 21/07: Faruk si presenta alle nozze di Zeynep

Nelle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio a partire dalle ore 15:40 circa, Mehdi si domanderà per quale motivo Zeynep abbia accettato la sua proposta di matrimonio: la cerimonia di fidanzamento avrà luogo a casa di Sakine (Zuhal Gencer) e Bayram (Sinan Demirer), che saranno nello sconforto totale per essere stati sfrattati. A sostenere i veri genitori di Zeynep ci penserà Zeliha (Nurşim Demir), accogliendoli nella sua abitazione. A questo punto avranno inizio i preparativi per le nozze di Mhedi e Zeynep.

Nermin (Senan Kara) chiederà aiuto a Faruk, quando riceverà un messaggio allarmante dalla figlia adottiva Zeynep.

Quest’ultima dopo aver indossato l’abito da sposa dirà a Mehdi di non voler più diventare sua moglie: a far tornare la fanciulla sui suoi passi ci penserà la madre. Il lieto evento sarà rovinato dall'arrivo improvviso di Faruk, e Mehdi vorrà ricevere delle delucidazioni da Zeynep: ci sarà l’intervento di Sakine, la quale farà credere al genero che si tratta del fratellastro di sua figlia.

A questo punto quest’ultima e la madre del neo sposo, esorteranno Zeynep a essere una brava moglie.

Zeynep provocata dalla cognata, Mehdi vuole chiedere scusa ai veri genitori della moglie

Zeynep litigherà con Mehdi a causa del suo ex amante Faruk e, in preda alla furia, lo manderà via dalla loro camera privata. La famiglia di lui sarà sempre più ostile nei confronti della fanciulla, la quale verrà provocata di continuo dalla cognata.

Successivamente Faruk quando vedrà Zeynep all’università per sostenere un esame, esigerà sapere perché ha messo fine alla loro relazione. Ben presto la fanciulla farà ritorno a casa della madre adottiva Nermin e Mehdi, dopo essersi preoccupato, la riporterà dai suoi cari. Quest’ultimo sarà deciso a chiedere scusa ai genitori biologici di Zeynep per il mancato invito al suo matrimonio e pretenderà che alla cena di famiglia ci siano sua madre, le sue sorelle, la nipote e Faruk che continuerà a considerare il fratello adottivo della moglie.