Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, Eric e Donna decideranno di continuare a vedersi di nascosto. Inoltre Brooke vorrà tornerà insieme a Ridge nonostante Deacon cercherà di dissuaderla da tornare con lui, mentre Steffy deciderà di lasciare Los Angeles insieme a Kelly.

Steffy segue il consiglio di Ridge e Taylor e decide di lasciare la città per qualche periodo

Carter sceglie di raccontare a Quinn il proposito di avviare una nuova vita insieme a Paris, unica persona che secondo lui lo potrà rendere felice. Intanto Steffy non sarà in grado di rasserenarsi per il decesso del marito.

A questo punto Ridge e Taylor consiglieranno alla propria figlia di lasciare la città. La giovane Forrester seguirà quanto detto dai propri genitori e deciderà di portare con sé pure Kelly, ma prima dovrà dirlo a Liam.

Hope è contenta che Thomas tenga a lei

Secondo le anticipazioni televisive fino al 6 agosto, Eric e Donna di comune accordo concorderanno di proseguire la loro relazione segreta.

Intanto Walton spiegherà a Fuller di volere stare con Paris, in modo che nessuno penserà che tra loro due possa esserci qualcosa e pure perché vuole lasciarsi alle spalle il passato. Inoltre Liam si recherà a casa di Steffy e Hope per il momento si troverà da sola. Thomas raggiungerà la giovane Logan e le dirà di pensare che suo marito stia tenendo un comportamento inadeguato verso l'ex moglie.

Hope prenderà le difese di Spencer, ma sarà contenta che il giovane tenga molto a lei.

Nel frattempo Liam sarà meravigliato nell'apprendere che Steffy vorrà andare via da Los Angeles, ma le farà capire che resterà sempre al suo fianco. In tutto questo Steffy darà il suo saluto a Ridge e Taylor, la quale si domanderà se Liam prova ancora qualcosa per la sua ex.

Deacon invece chiederà a Brooke se lo stilista le ha concesso il suo perdono, ma lei le dirà di no.

Nonostante Sharpe proverà in ogni modo a persuaderla a non tornare con lui, Logan senior gli farà presente che lui sarà l'unico vero amore della sua vita.

Brooke esterna a Deacon il suo malumore

In base agli spoiler della prossima settimana, Quinn dirà espressamente a Carter di avere scelto di restare al fianco di Eric, che secondo lei è stato sempre fedele. Fuller però non sa che il patriarca Forrester proseguirà a vedersi di nascosto con Donna. Intanto Taylor si troverà insieme a Ridge e quando Brooke arriverà, le due donne si scontreranno. Successivamente Logan senior esternerà a Deacon tutto il suo malumore per quanto accaduto.

Nel frattempo Donna inviterà Eric a lasciare la moglie, ma lui avanzerà delle perplessità. Fuller e Walton invece confermeranno il fatto che non potranno mai più avere un futuro insieme, anche se qualcosa interromperà il loro dialogo.

Infine Taylor saluterà Ridge per andare da Thomas e Brooke tornerà dallo stilista con il chiaro intento di tornare insieme a lui