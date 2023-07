Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv turca Terra Amara, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica, eccetto il sabato, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 agosto a domenica 4 agosto, Yilmaz porterà via Adnan per ricongiungerlo alla madre. Quest'ultima però gli annuncerà di non volerlo più vedere. Inoltre Fikret sarà in combutta con i due malviventi che hanno provocato l'incendio al mulino, proprio mentre Behice si riproporrà di smascherare il finto Fikret.

La dottoressa capisce che la cosa più giusta è parlare con il marito

Nella puntata di "Terra amara" che sarà mandata in onda lunedì 31 luglio, Yilmaz non ha ancora avviato alcun tipo di dialogo con Mujgan riguardante la paternità del piccolo Adnan. Dopo essersi confrontata con Behice, la dottoressa comprenderà che la cosa più giusta da fare è quella di parlare direttamente con il marito.

Nell'episodio di martedì 1° agosto, Fekeli e Hunker predisporranno un incontro, nella speranza che i loro figli possano parlare e giungere ad un accordo. Oltre ai due amanti, presenzieranno pure Demir, Yilmaz, Behice, Mujgan e Zuleyha. Quest'ultima non ne potrà delle ostilità sempre più crescenti tra il marito e la persona da lei amata e davanti a tutti farà una scenata.

Arrivati a questo punto Hunker e Fekeli si accorgeranno che giungere ad un compromesso è davvero difficile.

Behice ha intenzione di ideare un piano per smascherare Fikret

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 2 agosto, Behice sarà sul punto di far vedere a Mujgan che Fikret non è la persona che dice di essere realmente.

Infatti nella sua carta di identità è contenuto il suo vero nome e quindi si sta spacciando per un'altra persona. La donna pertanto racconterà al nipote di avere intenzione di ideare un piano per smascherarlo. Intanto Fikret si troverà insieme a Fekeli e saranno diretti verso Kuzdere, dove è scoppiato un incendio nel mulino.

Nella puntata di giovedì 3 agosto, Fekeli comprenderà di essere vittima di un pericoloso agguato. Fortuna per lui, però il nipote si adopererà prontamente per metterlo in salvo. Successivamente Fikret si lancerà all'inseguimento dei due delinquenti. Fekeli sarà in ansia per la sua sorte, ma in realtà il ragazzo è in combutta con i due fuggitivi.

Demir convoca una conferenza stampa

In base agli spoiler di venerdì 4 agosto, in tutta la città di Cukurova si diffonderà la voce sul vero padre di Adnan. Allora Demir capirà che è giunto il momento di fare una conferenza stampa per comunicare a tutti la verità. L'imprenditore comunicherà che il vero papà del bambino è Yilmaz. Ma Yaman non racconterà tutta la verità, provocando l'ira dell'Akkaya, il quale porterà via Adnan.

Quando il signore si accorgerà dell'assenza del bambino, incolperà Gulten di averlo aiutato.

Nell'episodio di domenica 6 agosto, Yilmaz riferirà a Demir di aver preso Adnan con lo scopo di farlo stare insieme alla madre. Infine Zuleyha si infurierà con Akkaya, perché con questa sua azione le ha fatto rivivere gli stessi incubi che ha avuto con il marito. L'ex sarta quindi annuncerà di voler interrompere ogni rapporto con lui.