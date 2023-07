Cambio programmazione sulle reti Mediaset da settembre. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci saranno un po' di cambiamenti.

E uno di questi potrebbe riguardare lo stop per My home my destiny e La promessa, le due nuove soap che Canale 5 ha scelto di sperimentare questa estate nella fascia del daytime pomeridiano.

Cambiamenti anche per Pomeriggio 5, il talk show che quest'anno perderà la conduzione di Barbara d'Urso.

Pomeriggio 5 si allunga: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre prevede una durata maggiore per Pomeriggio 5, il talk show feriale di Canale 5 rimasto orfano di Barbara d'Urso.

Dalla prossima stagione, infatti, a guidare il programma ci sarà Myrta Merlino, reduce dalla lunga esperienza televisiva a La7, dove è stata la padrona di casa de L'Aria che tira per svariate edizioni.

Il programma di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche e, da quest'anno, ci sarà spazio solo per la cronaca e l'attualità: niente più cronaca rosa e gossip, bensì le storie della gente comune e il racconto di quello che accade nel nostro Paese.

Il programma tornerà ad avere una durata di un'ora e quaranta minuti: la partenza, quindi, tornerà alle 17:05 circa e si andrà avanti fino alle 18:45, quando poi la linea passerà al tradizionale quiz preserale.

La Promessa e My home my destiny verso lo stop a settembre

Questo allungamento riguardante la durata di Pomeriggio 5, porterà a dei cambiamenti per quanto riguarda le soap del pomeriggio.

Dal prossimo settembre, infatti, è confermata la messa in onda di Beautiful e Terra amara nella fascia del primo pomeriggio, rispettivamente alle 13:40 e alle 14:10 circa.

Il pomeriggio di Canale 5 proseguirà poi con il ritorno di Uomini e donne, seguito dalla striscia del daytime di Amici 23 e da quella del Grande Fratello.

Per La Promessa e My home my destiny, quindi, il futuro appare fortemente in bilico e non si esclude che possano essere sospese dalla programmazione autunnale del Biscione.

Le due nuove soap potrebbero tornare nel 2024 sulla rete ammiraglia Mediaset

Il sospetto, infatti, è che quest'anno non ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova soap nella fascia che va dalle 16:50 alle 17:05: appena quindici minuti di programma non sarebbero necessari e spezzerebbero il filo del racconto a queste due soap che stanno ottenendo ottimi ascolti in piena estate.

Mediaset, quindi, potrebbe mettere in soffitta la soap spagnola e quella turca con protagonista Demet Ozdemir, e tirarle fuori al termine di Terra amara (il cui finale è previsto entro il 2024) e delle strisce dei vari reality show in onda su Canale 5.