In My home my destiny molto presto Nermin scoprirà che Ekrem è un adultero. Tramite un messaggio sul telefono del marito scoprirà che ha un'amante, ma non sarà a conoscenza del fatto che tale donna sia Meltem, una delle dipendenti dello studio dove lavora Ekrem. Sarà un brutto colpo per Nermin e appena lo scoprirà deciderà di non fargli nessuna scenata, ma di sfogarsi con la figlia Zeynep.

Meltem soffre vedendo Ekrem e Nermin felici

Ekrem non sarà tanto presente nella vita di Nermin. Ogni volta le dirà che deve rientrare a casa perché ha dei problemi al lavoro, ma la verità sarà un'altra.

Lui intrattiene una relazione con Meltem, da cui è nata anche una figlia.

Ekrem vivrà una doppia vita: da una parte quella da sposato, dall'altra quella con Meltem in cui le dirà che ben presto lascerà la moglie, visto che il loro rapporto ormai è freddo. Le cose, però, cambieranno quando Meltem parteciperà alla festa di primavera organizzata da Nermin in una delle sue ville.

Ekrem e Meltem si lasciano andare, e rischiano di essere scoperti da Nermin

Qui Meltem noterà che il rapporto tra Ekrem e Nermin non è per niente freddo, anzi i due sono più affiatati che mai. Soffrirà parecchio per la cosa e il giorno dopo, in ufficio, affronterà l'argomento con Ekrem. Le sta raccontando solamente un sacco di bugie e lei non riesce più a reggere tutto.

Lui deve scegliere: o Nermin o lei, anche perché insieme hanno una bambina che ufficialmente non ha ancora riconosciuto.

Meltem sarà molto preoccupata per la figlia, visto che ha bisogno di essere sottoposta a un delicato intervento in America, ma se Ekrem non si prende le sue responsabilità lei non può fare niente. L'uomo proverà a ottenere la sua fiducia e i due si lasceranno andare a un appassionante bacio, che potrebbe essere scoperto da Nermin.

Nermin scopre che Ekrem la tradisce

Nermin si recherà a sorpresa nell'ufficio di Ekrem e per pochi secondi non riuscirà a beccarlo con Meltem. Lui sarà impegnato con una riunione e la moglie deciderà di aspettarlo in ufficio. Ekrem, però tarderà, allora Nermin deciderà di andarsene, non prima di lasciare al marito un foglietto con una dedica: "Tesoro volevo sorprenderti, ma sei in riunione.

Ti amo".

Proprio in quel momento si sentirà lo squillo di un telefono, proveniente da un cassetto della scrivania di Ekrem. È un telefono con la cover rosa e Nermin avrà modo di leggere un messaggio che ha come mittente il "Signor Bülent": "Non vedo l'ora che arrivi stasera, ti amo".

Sarà così che Nermin scoprirà che il marito la sta tradendo, ma non sarà a conoscenza del fatto che l'amante sia Meltem. Si rivolgerà subito a Zeynep, come prenderà la ragazza la notizia?