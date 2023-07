Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un Posto al Sole. Nel corso della settimana dal 31 luglio al 4 agosto saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Giulia e Luca saranno sempre più vicini, e la loro complicità infastidirà molto Renato Poggi. Marina, decisa a smascherare Lara, farà fare il test del DNA per Tommaso alla vigilia del suo battesimo. Rossella, gelosa di Nunzio e in crisi con Riccardo, si presenterà a sorpresa a casa di Cammarota. Viola ed Eugenio cercheranno infine di capire qual è il problema che affligge il loro bambino.

I sentimenti contrastanti di Rossella

Tra Giulia e Luca la sintonia sarà sempre più forte, tanto da alimentare l'insofferenza di Renato nei confronti del medico. Giulia, decisa a prendere un posto importante nella vita del primario, si farà aiutare da Raffaele per accorciare ancora di più le distanze con l'uomo. Rossella cercherà in ogni modo di frenare i suoi crescenti sentimenti per Nunzio ma la scoperta della relazione tra il giovane chef e la sua amica Ada la getterà nello sconforto. A complicare la situazione sentimentale di Graziani si aggiungerà una nuova discussione con il suo compagno in merito a una svolta lavorativa.

Antonio, sconvolto dopo il suo ultimo incontro con Manuel, deciderà di rivelare a sua madre che hanno litigato.

Samuel, deciso a fare chiarezza dentro di sé, cercherà di parlare apertamente con Speranza di quanto gli sta accadendo ma una presenza piuttosto ingombrante ostacolerà i suoi piani. Tra Nunzio e Rossella il clima continuerà a essere piuttosto teso mentre Riccardo farà il possibile per riconquistarla.

Le paure di Antonio

Per Viola ed Eugenio arriverà il momento di partire per le vacanze, e se da un lato a Bruni sembrerà aver superato il suo momento di crisi, dall'altro Antonio farà fatica a superare quanto ha vissuto in compagnia di Manuel.

Anche Eduardo si mostrerà convinto a cambiare vita per il bene della sua famiglia e proprio nel momento in cui Damiano ripenserà al motivo per cui è finita la loro amicizia, i coniugi Nicotera si accorgeranno del turbamento del loro bambino e chiederanno spiegazioni.

Nonostante il legame tra Ferri e il piccolo Tommy si faccia sempre più forte, Marina non si darà per vinta e continuerà a cercare prove per incastrare Lara, il tutto prima dell'arrivo del battesimo del piccolo.

Rossella, incapace di gestire i suoi reali sentimenti per Nunzio, si presenterà a sorpresa a casa del ragazzo spinta da motivazioni importanti e delicate. Mariella avrà modo di capire quanto Espedito sia omofobo e comincerà a rendersi conto che per Sasà e Castrese sarà difficile uscire allo scoperto.