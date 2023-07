Uğur Güneş interpreta il ruolo di Yılmaz Akkaya in Terra Amara, la serie di produzione turca in onda dal 2022 nei pomeriggi di Canale 5. Parte che ha rivestito fino alle prime puntate della terza stagione, dopodiché l'attore è uscito di scena e secondo alcune indiscrezioni pare che dietro questa scelta possa esserci una storia d'amore finita non bene con Hilal Altınbilek, colei che in Terra amara interpreta Züleyha.

Quanti anni ha Uğur Güneş? Carta d’identità

Nome e cognome: Uğur Güneş

Luogo di nascita: Ankara

Data di nascita: 10 novembre 1987

Età: 35 anni

Peso: 75 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Professione: attore

Segno zodiacale: Scorpione

A quando risale l'esordio in tv di Uğur Güneş?

Il debutto di Uğur Güneş in una serie tv risale al 2011, ai tempi in cui frequenta ancora l'università ad Ankara.

Interpreta un ruolo nella serie Yeniden Başla. Si laurea presso la facoltà di Lingue, storia e geografia nel dipartimento di teatro e recitazione, ma vuole perseguire con la carriera d'attore, così si trasferisce a Istanbul.

Nel 2013 conquista il ruolo di Şiyar nella serie Benim İçin Üzülme. Il successo, però arriva nel 2014, quando interpreta Çetin nella serie Urfalıyam Ezelden. Arriva nel cast di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) nel 2018. Qui ha il ruolo di protagonista, quello di Yılmaz Akkaya, e lo ricopre per 79 episodi, fino alla terza stagione.

Attualmente è il protagonista di Al Sancak, una serie che in Turchia va in onda sul canale TRT 1, dove interpreta il ruolo del capitano di fanteria Ali Banazlı.

Chi è la fidanzata di Uğur Güneş?

Al momento pare che Uğur Güneş non sia fidanzato, ma si sa qualcosa del suo passato. Pare che abbia avuto una storia d'amore con l'attrice Selen Seyven.

Chi è Yılmaz, il personaggio interpretato da Uğur Güneş in Terra amara

Yılmaz è un meccanico che vive a Istanbul. Non ha tante aspirazioni, ma solo un grande sogno: sposare la fidanzata Züleyha e mettere su famiglia insieme a lei.

Sogno che rischia di infrangersi in un attimo, quando Yılmaz uccide l'uomo che prova ad abusare di Züleyha. Non può più stare a Istanbul, così insieme alla ragazza scappano. Destinazione Çukurova, dove trovano lavoro presso la fattoria della famiglia Yaman.

L'incontro con tale famiglia, però, segna la sua rovina. Hünkar scopre che lui è un assassino e che Züleyha è incinta, così lo fa arrestare e obbliga la ragazza a sposare il figlio Demir, se non vuole che il fidanzato venga punito con la pena capitale.

Yilmaz in carcere rimane all'oscuro dei ricatti di Hünkar e a un certo punto crederà che la fidanzata si sia dimenticata di lui. Si sente solo, ma nel suo cammino in prigione incontra Fekeli, che una volta fuori lo prende sotto la sua ala protettiva e lo fa diventare un imprenditore di successo. Yılmaz apre il cuore anche a un'altra donna, Müjgan, con cui convola a nozze.

Dopo il matrimonio, però, Yılmaz scopre che Züleyha l'ha sempre amato e lentamente vengono a galla tutte le verità, tra cui le minacce di Hünkar e il fatto che sia lui il vero padre di Adnan, il primogenito di Züleyha. Yılmaz lotta per tornare con il vero amore della sua vita, ma non è una cosa semplice. Insieme progettano diverse fughe, ma senza buoni risultati.

La serenità sembra arrivare quando Müjgan e Demir decidono di concedere il divorzio a lui e Züleyha. Felicità che dura fino a quando Nazire, la domestica di Fekeli, lo informa che Kerem Ali, il figlio avuto da Müjgan, ha avuto un incidente domestico e si trova in ospedale. Lui sale in macchina e sfreccia a tutto gas verso il nosocomio di Adana, ma un incidente lo strappa alla vita per sempre.

Perché in Terra amara Uğur Güneş è uscito di scena?

Non si sanno i reali motivi per cui Uğur Güneş sia uscito di scena, soprattutto nel momento in cui Yilmaz è riuscito a ritrovare Züleyha. L'attore aveva dato la sua spiegazione alla stampa: "Era già chiaro che Yilmaz sarebbe uscito di scena, la sceneggiatura portava a quello".

Tuttavia questa spiegazione non ha convinto pienamente e secondo alcune indiscrezioni pare che dietro questa decisione ci sia il rapporto poco idilliaco tra Uğur Güneş e Hilal Altınbilek, colei che interpreta Züleyha.

Secondo alcuni rumor tra i due sul set sarebbe nata una storia d'amore e quando questa è giunta alla fine, a quanto pare non nel migliore dei modi, lui avrebbe chiesto alla produzione di lasciare la serie.