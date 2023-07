Hilal Altınbilek è la protagonista principale di Terra amara, la serie tv turca in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5. È l'unica protagonista a essere presente in tutti gli episodi delle quattro stagioni della serie. Il suo personaggio è quello di Züleyha Altun, ragazza di Istanbul che nel corso della sua permanenza a Çukurova vive una vita sofferente e che non avrebbe mai voluto.

Quanti anni ha Hilal Altınbilek? Carta d’identità

Nome e cognome: Hilal Altınbilek

Luogo di nascita: Smirne

Data di nascita: 11 febbraio 1991

Età: 32 anni

Peso: 55 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Professione: attrice

Segno zodiacale: Acquario

A quando risale l'esordio in tv di Hilal Altınbilek?

Hilal Altınbilek nasce in Turchia da una famiglia di origine kosovara.

Studia teatro fin da bambina, mentre quando frequenta la facoltà di Economia aziendale presso l'Ege University inizia la carriera di attrice e modella.

Tra il 2009 e il 2010 studia recitazione presso la scuola di teatro Müjdat Gezen Art Center di Istanbul, mentre nel 2011 debutta in televisione nella serie Derin Sular. Nel 2013, invece, interpreta il ruolo di Özlem nella serie Karagül.

Nel 2016 è nel cast di Hayatımın Aşkı, nel ruolo di Nil, mentre nel 2018 inizia la sua avventura in Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) come interprete di Züleyha, ruolo che la tiene impegnata per quattro anni. L'ultimo lavoro risale al 2022 nella serie Ab-i Hayat.

Chi è il fidanzato di Hilal Altınbilek?

Dopo la storia con lo scrittore Metin Hara, durata circa un anno e terminata nel 2021, Hilal Altınbilek ha nuovamente trovato l'amore.

Al momento non si conosce la sua identità ma, come ha dichiarato la stessa attrice in un'intervista a Verissimo, la storia sta procedendo nel migliore dei modi.

Chi è Züleyha, il personaggio interpretato da Hilal Altınbilek in Terra amara

Züleyha è una sarta che vive a Istanbul. Fidanzata con Yilmaz, insieme a lui è costretta a scappare dalla città, visto che Yilmaz ha ucciso un uomo che ha provato ad abusare di lei.

La loro destinazione è Çukurova, precisamente la fattoria della famiglia Yaman. Yilmaz riesce a trovare lavoro per entrambi grazie a un vecchio amico, Gaffur. Il loro obiettivo, però, è trasferirsi in Germania, ma la famiglia Yaman gli rende la vita impossibile.

È Hünkar Yaman la rovina della vita della ragazza: scopre che Züleyha è incinta e per obbligarla a sposare il figlio Demir, e a far passare il bambino come suo, fa arrestare Yilmaz per l'omicidio che ha commesso a Istanbul.

La ricatterà: se sposerà Demir, Yilmaz sarà libero e alla ragazza non resta altra scelta.

Da lì iniziano i problemi. Züleyha è costretta a vivere un matrimonio senza amore e Yilmaz crede che non lo ami più, al punto che sposa Müjgan, la nuova dottoressa dell'ospedale di Çukurova. Solo dopo queste nozze vengono a galla tutte le verità: il matrimonio combinato con Demir, il fatto che il primogenito di Züleyha, Adnan, sia in realtà il figlio di Yilmaz.

La ragazza vive momenti dolorosi, e a causa della ferocia di Demir e l'instabilità mentale di Müjgan rischia anche di morire. Trova la serenità solo quando Demir e Müjgan decidono di concedere il divorzio ai rispettivi coniugi. Serenità che dura ben poco, visto che Yilmaz muore in un incidente stradale.

Questa vicenda fa riavvicinare Züleyha e Demir, al punto che iniziano ad amarsi sul serio. Tutto viene interrotto a causa della morte di Demir per mano di Abdülkadir, ma la ragazza ritrova l'amore grazie a Hakan. Il destino, però, le va ancora contro. Hakan muore proprio per salvarle la vita, visto che Betül, la figlia di Sermin, prova a ucciderla.

Da quel momento in poi Züleyha chiude le porte all'amore. Resta a Çukurova dove si occupa della tenuta Yaman e della crescita dei suoi figli: Adnan e Leyla, nata dal matrimonio con Demir.

Curiosità su Hilal Altınbilek

Ama il calcio ed è tifosa del Fenerbahçe Spor Kulübü, squadra di Istanbul che milita nella Süper Lig.

Ha conseguito la laurea in Economia aziendale presso l'Ege University.