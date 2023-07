Come finisce Un altro domani e quali sono i colpi di scena che ci saranno nel corso delle puntate conclusive della soap?

Le anticipazioni rivelano che tutto sarà incentrato sulla vendetta di Carmen, pronta a punire l'assassina di mamma Ines.

La donna andrà fino in fondo e questa sete di vendetta la porterà a colpire la persona sbagliata.

Carmen vendica la morte di Ines: come finisce Un altro domani

Le anticipazioni sul finale di Un altro domani rivelano che ci sarà spazio per la scoperta della verità sulla morte di Ines.

Carmen deciderà di andare fino in fondo e dopo una serie di attente indagini scoprirà che dietro la morte della mamma c'è lo zampino di Patricia.

È stata lei ad assassinare Ines e poi a far sparire ogni tipo di traccia, così da impedire alle forze dell'ordine di poterla incastrare e portarla in prigione.

Carmen scoprirà come sono andate le cose e a quel punto andrà a casa sua, con tanto di pistola, perché vorrà toglierle la vita.

Victor viene ucciso, Patricia in prigione: come finisce Un altro domani su Canale 5

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, nel momento in cui ci sarà lo scontro definitivo, Carmen finirà per colpire Victor. L'uomo si intrometterà per evitare il peggio, ma alla fine sarà lui a beccarsi il colpo di arma da fuoco che si rivelerà fatale.

A quel punto Carmen scapperà via e proverà a darsi alla fuga dalla Spagna per evitare di trovarsi a dover scontare una pena in carcere.

Patricia, invece, allerterà subito la polizia con lo scopo di mettere nei guai Carmen e denunciare così l'assassina di Victor.

Tuttavia le indagini sulla morte dell'uomo porteranno a dei risvolti clamorosi. La polizia indagherà anche sulla morte di Ines e scoprirà come sono andate realmente le cose. A quel punto Carmen verrà arrestata e portata in carcere, dove sconterà la sua pena.

Quando finisce la soap opera Un altro domani su Canale 5

Un finale che gli spettatori di Un altro domani avranno la possibilità di vedere su Canale 5 entro la fine di agosto. I vertici Mediaset hanno scelto di dare un'accelerata alla soap, che in queste settimane ha raddoppiato la sua presenza nel palinsesto di Canale 5.

In questo modo calerà per sempre il sipario sulle vicende dei vari protagonisti della soap, che durante la messa in onda non è riuscita a replicare il grande successo ottenuto in passato da altri prodotti spagnoli com Il Segreto.

La soap con Megan Montaner, a oggi, resta uno dei prodotti più visti tra quelli importati dalla Spagna, con picchi di quasi 5 milioni di spettatori durante gli appuntamenti del prime time.