Edoardo Donnamaria, attraverso una diretta, Instagram è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi. Le dichiarazioni dello speaker radiofonico, arrivate a pochi giorni dalla rottura sentimentale con l'ex schermitrice, hanno lasciato presagire che forse un'imminente ritorno di fiamma non sarebbe un'ipotesi da scartare a priori. Il sentimento tra Antonella ed Edoardo non è mai scemato, a venire meno nell'ultimo periodo è stata l'intesa di coppia, dovuta probabilmente all'incompatibilità caratteriale. Usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, i Donnalisi sembravano essere riusciti a dare il giusto equilibrio alla propria love-story, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi.

Con il passare dei giorni, però, qualcosa potrebbe cambiare.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi tornano a sentirsi, lui: "Abbiamo parlato di tante cose"

Edoardo Donnamaria si è sentito in dovere di fare chiarezza sul rapporto con Antonella Fiordelisi. A pochi giorni dalla rottura con l'ex schermitrice, lo speaker radiofonico, attraverso Instagram, ha fatto sapere: "Ci siamo sentiti, siamo in buoni rapporti". In un secondo, momento Donnamaria ha aggiunto: "Abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo contratti insieme che vanno rispettati".

Le dichiarazioni di Edoardo sono arrivate a distanza di poco tempo da quelle di Antonella che ai suoi fan, parlando della fine della sua love story, aveva rivelato: "Soffro la solitudine".

Chissà che i due ex gieffini non decidano di concedersi una seconda chance. I fan della giovane coppia si augurano che i propri beniamini possano al più presto tornare insieme. L'ultima parola spetta ai Donnalisi che, anche nella casa, avevano dimostrato di tenerci tanto alla loro relazione e di saper superare anche momenti apparentemente difficili.

Antonella Fiordelisi verso Tale e Quale Show? L'indiscrezione

Antonella Fiordelisi dal punto di vista professionale è molto impegnata, ma da settembre potrebbe esserlo ancora di più. L'ex gieffina, infatti, è stata accostata dai rumor ai papabili concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show.

Carlo Conti avrebbe in mente di continuare a puntare su alcuni volti provenienti dal GF VIP di Alfonso Signorini, come avvenuto in occasione delle precedenti edizioni del talent campione d'ascolti targato Rai 1, che tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo autunno con tante novità. Per Antonella sarebbe un'occasione d'oro per mettere in evidenza le proprie doti canore.