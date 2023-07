La terza stagione di Terra Amara regalerà ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset grandi emozioni. Sevda scoprirà di essere la madre di Umit, e proverà a recuperare terreno nei suoi confronti: purtroppo però l'epilogo non sarà questo sperato. La giovane infatti si rifiuterà di riallacciare i rapporti con la donna che l'ha messa al mondo, che delusa e rammaricata scoppierà in lacrime davanti all'ospedale. A prendersi cura di Sevda sarà Sermin, che cercherà di tenderle la mano. Peccato però che l'impresa per lei si rivelerà piuttosto ardua.

Terra amara, spoiler turchi: Sevda devastata, Sermin pronta a farle da spalla

Le nuove puntate italiane di Terra amara vedranno i riflettori puntati su Sevda, che cercherà di recuperare i rapporti con sua figlia Umit, che però le dirà di non essere disposta a cancellare il passato.

Sevda scoppierà in lacrime fuori dalla porta dell'ospedale. A notarla sarà Sermin che proverà a rincuorarla. La cugina di Demir noterà la donna in evidente difficoltà.

Terra amara: Sevda mantiene il segreto sulla causa del suo infarto

Sevda cercherà di fare mistero sulle cause del suo infarto improvviso. A Sermin non rivelerà che dietro le sue problematiche di salute c'è il rapporto conflittuale con sua figlia, e che quest'ultima in precedenza l'ha umiliata pesantemente.

Sevda, delusa nel profondo, nel corso del terza stagione attraverserà il momento più difficile della sua vita.

Riuscirà Sevda a superare il momento di crisi? Umit concederà alla madre una seconda possibilità per recuperare il rapporto? Oppure resterà sul punto? Presto i telespettatori italiani avranno modo di scoprirlo.

Terra amara, dal 10 settembre 2023 in prima serata su Canale 5

Buone notizie per gli appassionati di Terra amara, che dal 10 settembre 2023 sbarcherà in prima serata su Canale 5, ogni domenica sera. La decisione è arrivata in virtù degli ottimi risultati registrati in termini di ascolti dalla soap, che quest'anno ha raggiunto e superato il 25% di share.

Le puntate di Terra amara, una volta andate in onda in prima visione, potranno essere riviste in qualunque momento su Mediaset Infinity. Alla piattaforma è possibile accedere dal proprio dispositivo mobile: tablet, pc o smartphone. Il dispositivo per accedere ai contenuti on-demand dovrà essere connesso a internet.