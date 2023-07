Come ampiamente risaputo, ormai da settimane Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno preferito separare i propri percorsi di vita, nonostante ciò la loro relazione continua a rimanere al centro dei rumors di Gossip.

Nella serata di mercoledì 19 luglio, Edoardo è così entrato in una room su Twitter lanciando un appello: tutti coloro che pubblicheranno commenti negativi sulla sua ex verranno bloccati.

La richiesta di Edoardo

Come spesso accade sui social, quando una coppia decide di prendere due strade differenti alcuni fan si schierano da una parte, altri parteggiano per la fazione opposta.

Ecco che nel corso di una room tra fan dei "Donnalisi" su Twitter, Edoardo Donnamaria ha deciso di lanciare un appello a tutti coloro che continuano ad attaccare la sua ex: "Come faccio a mettere distacco nella situazione tra me e Antonella? Se dite delle cose molto carine su di me ma molto brutte su di lei, io mi arrabbio lo stesso. Quindi ti blocco. Non voglio vedere determinati commenti in un momento difficile. C’è gente molto più sensibile e una la conosciamo tutti quanti".

come faccio a mettere un distacco emotivo nella situazione mia e di Antonella?

Non è possibile



Quanto la ama? La ama tanto che quel numero per identificarne l’intensità forse ancora non è stato inventato #donnalisi pic.twitter.com/TvzEYOVlH5 — 🦋🦋mic (@ticontrollo123) July 20, 2023

"Mia madre ci sta male quando legge certe cose" ha concluso Edoardo che ha chiesto dunque ai fan maggiore rispetto verso la propria privacy.

La reazione dei fan

Il modo in cui Edoardo Donnamaria ha dimostrato di essere protettivo nei confronti della sua ex Antonella, non è passato inosservato ai fan dell'ex coppia. Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso un commento positivo sul comportamento dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7: "Palese stia male per i commenti e attacchi social, non gli è indifferente sapere che una ragazza sta male se vede e sente certe cose".

Un altro utente ha sostenuto che Donnamaria sarebbe ancora innamorato di Antonella aggiungendo come per via del loro carattere i due sarebbero però incompatibili.

Antonella Fiordelisi chiarisce la situazione con Edoardo

Nel frattempo, anche Antonella Fiordelisi nel corso di una diretta su Instagram è tornata a parlare del rapporto con Edoardo Donnamaria.

A chi le ha chiesto di mettere da parte l'orgoglio e di raggiungere l'ex fidanzato a Roma, la diretta interessata ha spiegato di averlo già fatto: pur di passare del tempo insieme, si era prodigata ad organizzare una vacanza ma pare che Donnamaria non abbia gradito la proposta.

L'influencer ha dichiarato di non sapere più cosa debba fare per riconquistare Edoardo: "Ho fatto di tutto per questo ragazzo".