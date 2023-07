Il ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non è stato visto di buon occhio da tutti: secondo alcuni utenti del web, Oriana sarebbe tornata con Daniele solo ed esclusivamente per visibilità. Infatti, a detta di alcuni utenti, i tira e molla della coppia si accompagnerebbero puntualmente alla divulgazione di sponsorizzazioni.

Su Mtmad (canale iberico) la 31enne ha precisato che non è lei a decidere quando esce una pubblicità ma l'azienda per cui ha prestato il volto e ha ribadito di non stare "con qualcuno per interesse economico".

Le dichiarazioni di Oriana

Dopo giorni di tensioni, Oriana e Daniele sono tornati insieme e sono più uniti di prima. Tuttavia, il ritorno di fiamma è stato oggetto di critiche da parte di alcuni utenti del web compresa la tiktoker Chiara Mariani: secondo lei, gli "Oriele" ogni volta che litigano e tornano insieme puntualmente si presentano insieme a un evento pubblico.

Su Mtmad, la diretta interessata ha riferito di avere letto moltissime critiche provenienti dalla maggior parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip 7. A tal proposito ha precisato che non è lei a decidere il giorno in cui esce una pubblicità alla quale ha prestato il volto, ma è la stessa azienda a decidere. Dunque, in questo caso si è trattata di una casualità.

Successivamente Oriana ha ribadito: "Non sto con qualcuno per interesse economico, non l’ho mai fatto in vita mia". Secondo il suo punto di vista se avesse intrapreso una relazione solo per avere visibilità avrebbe evitato di effettuare delle scenate dovute alla sua impulsività. In merito al suo carattere Marzoli ha ammesso che deve migliorare, ma quando si tratta di questioni di cuore non ascolta né gli amici, né la famiglia, né la manager perché vuole decidere da sola cosa la rende più felice nella vita privata.

Oriana e Daniele: dopo la tempesta il sereno

L'ultima discussione tra Oriana e Daniele è scaturita per l'eccessiva gelosia di lei: pare che l'influencer abbia dato in escandescenza per avere visto il fidanzato parlare al tavolo di due donne. Dopo giorni di tensione, la coppia ha avuto modo di chiarire ed è tornata insieme: la stessa Oriana ha reso i partecipi i fan del ritorno di fiamma.

In occasione della première di Barbie a Milano, la coppia si è presentata insieme e per tutto il tempo ha mostrato una certa complicità. Inoltre i due si sono fatti scattare delle foto dai fotografi presenti all'evento e hanno firmato degli autografi.

Tra le coppie nate all'interno della casa di Cinecittà, il duo Marzoli-Dal Moro era l'unico presente all'evento. Insieme a loro c'era anche Alberto De Pisis, tanto che al termine della première sono andati tutti e tre a cena fuori in un noto ristorante di Milano dove casualmente hanno anche incontrato Antonella Fiordelisi.