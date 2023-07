Nelle puntate della soap La Promessa in onda su Canale 5 Manuel è stato costretto ad accettare di sposare Jimena, ma solo per salvare la sua famiglia dalla rovina economica. Cruz spinge affinché le nozze avvengano il prima possibile, mentre Jana soffre terribilmente. Uno dei nuovi protagonisti, padre Camilo, si è stabilito alla tenuta, ma non è chi dice di essere e molto presto verrà a galla la sua vera identità. Nei prossimi episodi una notizia metterà in allarme tutti gli abitanti della villa.

Manuel sparirà nel nulla e nessuno saprà dove sia.

Non sarà solo lui a scomparire, perché anche del barone non vi sarà più traccia. Tuttavia per lui la sorte sarà ben diversa.

La Promessa anticipazioni: Teresa ha ucciso il barone?

Nelle nuove puntate La Promessa Cruz riceverà la notizia della morte del barone e si chiuderà nella sua stanza distrutta dal dolore. Dopo qualche ora Funes si presenterà a palazzo per indagare sulla scomparsa del barone de Linaja e la principale sospettata sarà Teresa, ovvero l'ultima persona che lo ha visto in vita. Il barone non aveva perso tempo per importunarla come ha fatto con Pia, si sarà vendicata?

Pía, Jana e María Fernández faranno cerchio intorno a Teresa, pregandola di non dare informazioni compromettenti se non vorrà che anche loro finiscano nei guai.

Manuel perde la memoria, anticipazioni La Promessa su Canale 5

Dopo essere stato ritrovato in gravi condizioni e riportato a casa, Manuel farà preoccupare i medici per le continue convulsioni. Jana cercherà di stargli vicino come può e a dispetto di ogni previsione il ragazzo si sveglierà dal coma, ma affetto da amnesia. Riconoscerà a stento i suoi genitori, senza ricordarsi minimamente chi sia Jimena.

Il che potrebbe andare a favore della giovane sposa.

Nel frattempo il nuovo maggiordomo, Gregorio, stabilirà regole ferree che metteranno in difficoltà la servitù e in primis Romulo. Jimena, intanto, avrà un'idea per manipolare la fragile mente di Manuel.

Spoiler La Promessa nuove puntate: Jimena inganna Manuel

Il fatto che Manuel abbia perso la memoria andrà a favore di Jimena, che macchinerà un piano per manipolare i suoi ricordi.

Gli farà credere che, prima di sprofondare nel coma, la amava perdutamente ed erano una coppia felice.

Le cose però andranno diversamente, perché Manuel inizierà a ricordare solo dei particolari che lo riportano a Jana e in particolare il profumo dei fiori di camomilla che lei era solita portargli nella stanza. Jimena cercherà di fare di tutto per convincerlo del contrario, ma all'inconscio - così come al cuore - non si comanda. Intanto Teresa sarà preoccupata per le insistenti domande di Funes sulla morte del barone.