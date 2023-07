Recentemente la modella e cantante Elettra Lamborghini ha pubblicato una foto in bikini su Instagram, in cui mostra il suo nuovo fisico, più magro. La foto ha ricevuto oltre 1 milione di like, ma anche moltissime critiche. Alcuni utenti hanno addirittura accusato la cantante di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica, mentre altri hanno detto che è troppo magra.

Elettra Lamborghini risponde alle accuse di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica

Elettra Lamborghini ha risposto alle critiche con un lungo post su Instagram, in cui ha smentito di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica e ha spiegato che il suo cambiamento fisico è frutto di un duro lavoro in palestra e a tavola.

"Ho sudato tanto e avrei desiderato mangiare una torta, ma non l'ho fatto", ha scritto Lamborghini. "Mi sono allenata con costanza e dedizione perché avrei dovuto reggere uno show di un'ora e mezza e ce l'ho fatta".

Lamborghini si dice felice e soddisfatta del proprio aspetto fisico

Elettra ha poi parlato della sua soddisfazione per il suo nuovo fisico. Ha detto di sentirsi più energica e di avere una migliore salute.

La giovane artista ha affrontato nel passato critiche riguardanti la sua forma fisica, venendo talvolta etichettata negativamente. Tuttavia, ha rivelato di aver sempre considerato il proprio peso come "pesoforma" e non come "ciccia", come veniva spesso definita nelle foto.

In seguito, ha condiviso un messaggio incoraggiante, esortando le persone a fare pace con il proprio pensiero e ad accettare diversi tipi di corpo.

Ad oggi afferma di vedersi in modo positivo, definendosi "fighissima" nonostante le opinioni altrui. Oltre alla sfera fisica, la cantante ha dichiarato di percepire un aumento di energia interiore che non aveva mai sperimentato negli anni precedenti.

Dal punto di vista della salute, Elettra Lamborghini ha rivelato che i suoi valori del sangue sono risultati buoni.

Questo aspetto è ciò che ritiene veramente importante. L'esperienza della cantante costituisce un invito a valorizzare la propria unicità e a dare importanza al benessere, focalizzandosi sulla salute e non lasciandosi influenzare da ideali estetici imposti dalla società.

I prossimi impegni della cantante

Elettra Lamborghini sarà impegnata nella tredicesima edizione di Italia's Got Talent, in arrivo su Disney+ a partire da settembre.

La talentuosa artista si unirà al pannello di giudici, affiancata da Khaby Lame, il fenomeno dei social media, e dai veterani Mara Maionchi e Frank Matano. Inoltre con il suo Elettraton Tour sarà in concerto per l'intera estate in giro per tutta l'Italia.