Nicole Santinelli ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha trattato vari argomenti commentando soprattutto il periodo che sancì la propria partecipazione a Uomini e Donne e la relazione terminata con Carlo Alberto.

Secondo lei, il suo percorso sul trono non sarebbe stato compreso poiché a differenza di altri "colleghi" non si è mai aperta a 360 gradi.

Le parole sull’esperienza da tronista

Nell’intervista Nicole Santinelli ha precisato che non tornerebbe a Uomini e donne nel ruolo di corteggiatrice. Tuttavia, se le venisse proposto di diventare una dama del Trono Over ci farebbe un pensierino.

Per quanto riguarda l’esperienza vissuta sul trono, la diretta interessata ha affermato: “Maria De Filippi non mi ha capita”. Secondo lei a pesare sarebbe stata la propria incapacità di aprirsi e raccontarsi a 360 gradi.

In merito alla conoscenza con Carlo Alberto Mancini, Santinelli ha tenuto invece a fare delle precisazioni: "Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano”.

La stoccata a Carlo Alberto

Nel corso dell'intervista Nicole Santinelli è dunque tornata a parlare della relazione nata a Uomini e Donne con Carlo Alberto Mancini. A tal proposito ha riferito che dopo la rottura nessuno del programma si è fatto sentire con lei: "Dopo la rottura, nessun altro si è fatto sentire e spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti.

Perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura, ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato. Ma aveva già sostenuto un provino precedentemente".

Il commento di alcuni utenti dal web

A seguito dell'intervista, la rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è tornata ad essere oggetto di discussione tra i telespettatori.

Su Twitter, la maggior parte degli utenti ha sostenuto che l'ex tronista avrebbe delegittimato la propria stessa scelta. Altri hanno spezzato invece una lancia a favore di Nicole, sostenendo come Carlo avrebbe bruciato le tappe: non si può chiedere di convivere a una persona che si conosce solamente da pochi mesi.

Tra i vari utenti c'è anche chi si è detto convinto che Santinelli non sia mai stata realmente interessata a Carlo Alberto e che l'abbia scelto solo perché piaceva ai telespettatori.