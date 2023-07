Fervono i preparativi per l'esordio in tv dell'ottava edizione del GF Vip: la prima puntata andrà in onda a metà settembre, ma già oggi circolano interessanti indiscrezioni sul cast che gli autori stanno mettendo su. Giuseppe Candela, ad esempio, il 22 luglio ha anticipato che Alfonso Signorini dovrebbe avere una sola opinionista in studio: la scelta sarebbe ricaduta su Cesara Buonamici, storico volto del TG 5 e seria professionista molto amata da Pier Silvio Berlusconi.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Da mesi impazzano teorie su chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti al GF Vip: siti e riviste hanno parlato della possibile promozione di Giulia Salemi, degli eventuali ritorni delle ex concorrenti Elisabetta Gregoraci e Katia Ricciarelli, ma anche dei probabili esordi di Paola Barale e Giuseppe Cruciani.

Ad oggi, sabato 22 luglio, in rete sta circolando un'indiscrezione inedita su chi affiancherà Alfonso Signorini in studio per tutta la durata della prossima edizione del reality-show.

Giuseppe Candela, infatti, ha scritto su Dagospia che la rete avrebbe deciso di puntare su una sola opinionista e che sarà quasi sicuramente la giornalista Cesara Buonamici, mezzobusto amatissimo del TG 5.

Il parere di chi guarda il GF Vip

"Flash! Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo GF Vip. Questa scelta è stata fatta per spiazzare e per alzare il livello della trasmissione, come fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi", si legge su Dagospia la mattina del 22 luglio.

Stando a questo rumor, dunque, da metà settembre Alfonso Signorini potrà contare solo sui pareri della giornalista del Tg 5, ovvero colei che dovrebbe sostituire le uscenti Bruganelli e Berti.

Il direttore di rete ha chiesto un cambio di rotta già sul finire della scorsa edizione del reality-show (tant'è che improvvisamente c'è stato un inasprimento delle regole con tanto di squalifiche per comportamenti sopra le righe), e la decisione di puntare esclusivamente sul mezzobusto di Canale 5 è in linea con questa nuova visione della tv che si vuole proporre ai telespettatori dopo anni di trash.

Retroscena sui casting del GF Vip

Stando all'indiscrezione odierna, Cesara Buonamici non dovrebbe essere affiancata da nessuno sulla poltrona di opinionista del reality Mediaset: a commentare le puntate in diretta dallo studio, dunque, pare sarà solo la brava giornalista del Tg 5.

Per quanto riguarda i concorrenti, nelle scorse ore Amedeo Venza ha riportato un retroscena molto interessante su chi si starebbe candidando al ruolo.

In una storia che ha postato su Instagram il 21 luglio, infatti, l'influencer ha fatto sapere che ai colloqui per il GF Vip 8 si sarebbero presentati ex tronisti cacciati da U&D e pronti a tutto pur di tornare sulla cresta dell'onda.

Il pugliese ha anche fatto alcuni nomi, come quelli di Laura Lella, Lucas Peracchi e Ciprian Aftim, tutti personaggi lanciati dal dating-show di Maria De Filippi e lontani dal piccolo schermo da molti anni.

I dirigenti Mediaset, però, avrebbero imposto delle regole anche nella scelta dei nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia: tra loro non dovrebbero esserci né "star dei social network" né persone iscritte a OnlyFans. Pier Silvio Berlusconi, infatti, vorrebbe "ripulire" l'immagine del format che anche quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini ma in una veste del tutto rinnovata.

Il cast, ad esempio, sarà un mix tra gente comune e celebrità: Nip e Vip vivranno sotto lo stesso tetto e concorreranno alla conquista del montepremi finale, che dovrebbe essere assegnato dopo 3/4 mesi d'avventura.