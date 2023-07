L'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre con la nuova edizione e i primi retroscena su quello che potrebbe succedere rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende dei protagonisti del trono over, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

La presenza di Gemma sarebbe praticamente certa dato che, questa estate, la dama torinese non sarebbe riuscita a trovare il principe azzurro.

In vista della prossima stagione, Gemma sarebbe pronta ad affrontare la nemica Isabella, fresca di separazione da Fabio.

Gemma verso il ritorno in studio a Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, il trono over continuerà a essere l'anima della prossima edizione di Uomini e donne: nuovi protagonisti senior si affiancheranno in studio a quelli che, ormai, sono considerati i volti simbolo della trasmissione Mediaset, pronti a mettersi in gioco per cercare la propria anima gemella.

Tra coloro che quasi sicuramente rimetteranno piede in studio spicca il nome di Gemma Galgani.

La dama torinese è ormai uno dei "volti storici" della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, costantemente alle prese con le sue tormentate e discusse vicende sentimentali che appassionano il pubblico.

E, in vista di questa nuova edizione del talk show, Gemma avrebbe un desiderio: affrontare "faccia a faccia" la sua rivale Isabella Ricci.

Isabella torna nella prossima stagione di U&D post separazione?

L'ex dama del trono over aveva lasciato la trasmissione per viversi la sua storia d'amore con Fabio, uno dei cavalieri che ebbe modo di incontrare in studio.

I due sono stati protagonisti di un lungo corteggiamento, fino a quando non annunciarono di essere pronti a viversi fuori dallo studio televisivo Mediaset e, successivamente, si sono sposati.

Un matrimonio che, tuttavia è finito prima del previsto: Isabella ha svelato che, lo scorso febbraio, ha avviato le pratiche di separazione, mettendo così definitivamente una pietra sopra al suo matrimonio con Fabio.

E, adesso che si avvicina settembre e la nuova edizione del talk show, non si esclude che Isabella possa tornare in trasmissione.

Gemma vuole affrontare Isabella nello studio di Uomini e donne

A tal proposito, stando ai retroscena rivelati dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Gemma sarebbe pronta ad affrontare in studio la sua rivale.

"Non vede l'ora di affrontarla e poterle dire in faccia ciò che pensa", scrive il settimanale confermando di fatto che Gemma vorrebbe a tutti i costi un confronto diretto con la dama che, in passato, non ha speso affatto delle belle parole nei suoi confronti, criticandola aspramente per le sue storie d'amore.