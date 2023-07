Terra amara continua con le nuove vicende dei protagonisti di Cukurova e presto ci saranno momenti di alta tensione. Tutto inizierà quando il piccolo Kerem Ali cadrà dal divano e Mujgan lo porterà di corsa in ospedale. Nazire chiamerà Yilmaz che per raggiungere suo figlio correrà su una strada molto instabile. L'uomo perderà il controllo della sua auto che si ribalterà davanti agli occhi terrorizzati di Zuleyha e Demir, che per caso si troveranno sulla stessa strada, diretti al tribunale per sbrigare le ultime pratiche del divorzio.

Anticipazioni Terra amara: Kerem Ali cadrà dal divano e Mujgan sarà in ansia

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto una tragedia colpirà Cukurova. Il piccolo Kerem Ali sarà intento a giocare sul divano con Mujgan, quando la donna si alzerà per prendere il biberon. In questo piccolo momento di distrazione, il bambino cadrà improvvisamente e la dottoressa sarà terrorizzata. Mujgan porterà suo figlio di corsa in ospedale, mentre Nazire chiamerà Yilmaz per informarlo dell'incidente di Kerem Ali.

Akkaya non perderà tempo e si dirigerà a tutta velocità all'ospedale per sapere come sta suo figlio. Nel frattempo, Demir e Zuleyha saranno in macchina per andare al tribunale e chiudere le pratiche del divorzio.

Yilmaz avrà un incidente con l'auto

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir e Zuleyha vedranno passare Yilmaz ad alta velocità su una strada molto instabile. Akkaya perderà il controllo della sua auto che dopo essersi ribaltata più volte finirà in un burrone.

Demir e Zuleyha andranno subito a soccorrere l'uomo, intrappolato nelle lamiere e faranno di tutto per evitare il peggio.

Yaman si farà aiutare da sua moglie e riuscirà a tirare fuori dall'auto Yilmaz, ma le sue condizioni saranno molto gravi.

Zuleyha e Fekeli disperati all'idea di perdere per sempre Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che in ospedale ci sarà molta preoccupazione. Fekeli e Zuleyha saranno terrorizzati all'idea di perdere per sempre Yilmaz e Demir starà accanto a sua moglie in un momento così terribile.

Per la signora Altun sarà impossibile trattenere le lacrime e avrà delle crisi d'ansia che saranno curate dai medici.

Demir sarà piuttosto pensieroso, perché Zuleyha sarà distrutta e lui temerà che Yilmaz non riesca a sopravvivere. Dopo ore di attesa e di disperazione, arriverà una speranza per Fekeli e Zuleyha, perché Yilmaz riaprirà gli occhi. I medici daranno speranze, ma presto le cose cambieranno: nonostante dei segnali di ripresa, Yilmaz perderà la vita.