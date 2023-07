Esattamente come è accaduto dopo la prima rottura, anche stavolta tra Oriana e Daniele stanno volando stracci sui social: l'ex coppia del Grande Fratello Vip sta dando vita ad un vivace botta e risposta su Twitter e Instagram. Dopo aver letto la replica che Marzoli ha dato a chi l'ha accusata di essere stata con lui solo per i soldi, Dal Moro ha deciso di esporsi con una serie di pungenti messaggi che hanno preceduto la disattivazione temporanea del suo account. "Tu dici quali soldi? Ma se ho sempre pagato tutto, sia i ristoranti che gli alberghi", ha scritto Dal Moro.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

A quasi due settimane di distanza dalla loro rottura, Oriana e Daniele continuano a litigare sul web. Ad innescare la miccia il 13 luglio, ad esempio, è stata la risposta che la venezuelana ha dato su Twitter ad una persona che l'ha accusata di aver lasciato il fidanzato in diretta su Instagram e dopo averlo "sfruttato" economicamente.

"Lui mi ha lasciata, mi ha pure portata in stazione, come può averlo scoperto in diretta?", ha replicato la concorrente del Grande Fratello Vip.

In merito all'interesse che dice avesse solo per i soldi di Dal Moro, la ragazza ha detto: "Ma quali? Sono sempre stata io ad andare a Verona per sistemare le cose, di persona e non facendo vedere i messaggini".

Lo sfogo del protagonista del Grande Fratello Vip

Queste parole di Oriana non sono piaciute affatto a Daniele, che nel pomeriggio di giovedì 13 luglio ha scelto di risponderle per le rime sempre su Twitter.

"Tu sei molto brava a girare pagina, ma lo farò anche io stanne certa", ha esordito il protagonista del Grande Fratello Vip 7 nello sfogo che ha pubblicato prima di disattivare il suo profilo.

Dal Moro non ha risparmiato all'ex fidanzata una serie di frecciatine velenose, come quando ha scritto: "Tu dici quali soldi? Ma se ho sempre pagato tutto, sia i ristoranti che gli alberghi".

Il veneto era incontenibile e ha avuto da ridire anche sui gesti che Marzoli ha fatto per lui per cercare di evitare l'addio definitivo: "Sei venuta da me una sola volta, mentre al mio compleanno ti sei presentata solo per riprenderti la tua roba".

"Ti ho implorato io di rimanere e tu hai litigato con mia sorella che ti ha sempre adorata", ha proseguito il giovane sempre sui social network.

Amore al capolinea dopo il Grande Fratello Vip

La stoccata finale, però, Daniele l'ha data quando ha scritto: "Ora trovati uno che ti paghi pure l'aria che respiri e ricordati sempre cosa ho fatto io per te".

Dal Moro ha tirato in ballo più volte i compleanni di entrambi, sostenendo che lui si sarebbe prodigato nell'organizzare varie sorprese mentre Marzoli non gli avrebbe neppure fatto gli auguri con un messaggio.

"La tua amica mi sta dando del pezzente pubblicamente, sono mesi che mi incolpano e tu dici quali soldi?", si è concluso così lo sfogo con il quale il veneto ha deciso di staccare per un po' da Twitter disattivando il suo account.

La storia tra gli "Oriele" è finita male e secondo varie segnalazioni Oriana sarebbe già andata oltre: voci ancora tutte da confermare, infatti, informano fan e curiosi del fatto che la finalista del Grande Fratello Vip avrebbe un nuovo gruppo di amici e tra loro ci sarebbe anche un corteggiatore.

Un ragazzo dall'identità ancora top secret, infatti, starebbe cercando di restituire il sorriso all'influencer che è tornata single da poche settimane e dopo un difficile tira e molla.

Al momento, però, la sudamericana nega di avere un nuovo amore e probabilmente non si sente ancora pronta a dare fiducia ad un altro uomo visto cosa è successo negli ultimi mesi con Daniele, conosciuto all'interno della casa più spiata d'Italia.