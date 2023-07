La relazione sentimentale fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno concedendo una vacanza in Grecia e, precisamente, a Mykonos e ne approfittano per divertirsi e condividere post sui rispettivi account social ufficiali tra foto, video e storie. Dopo alcuni momenti difficili come dichiarato dall'influencer nel corso dell'ultima edizione del GF Vip 7, la coppia appare più affiatata che mai ed a testimoniarlo sono proprio le ultime istantanee che li ritraggono assieme. Nelle ultime storie condividere dall'italo-persiana, i due diretti interessati mostrano ai followers il 'dietro le quinte' di un post per Instagram ed il risultato è divertente.

Le vacanze social di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

A corredo del post condiviso da Giulia Salemi, la didascalia recita: "Le vacanze ai tempi dei social sai già chi taggare", aggiungendo un'emoticon divertita. Nelle storie sul proprio account social, l'influncer italo-persiana ha condiviso il dietro le quinte del video mostrando, nel dettaglio, lei e Pierpaolo Pretelli intenti a correre da una parte all'altra e, proprio il ragazzo è inciampato prendendo una botta al ginocchio. La piacentina ha, successivamente, raccontato l'aneddoto non riuscendo a trattenere le lacrime agli occhi a causa delle risate affermando che qualcosa non è andato per il verso giusto nel corso delle riprese.

Quel che è certo è che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, reality dove è cominciata la loro storia d'amore, si stanno divertendo nelle vacanze greche.

Recentemente erano tornati a Milano, dove vivono, dopo alcuni giorni trascorsi a Saint Tropez. Inoltre, sono stati anche in Costiera Amalfitana. Giulia Salemi è, come sempre, una persona molto attiva sui social che aggiorna costantemente i propri followers. Su Instagram, in particolare, vanta quasi due milioni di seguaci.

Giulia Salemi alla conduzione di 'BeYOUtiful'

Giulia Salemi, il prossimo 22 luglio, sarà protagonista a Padova nell'evento 'BeYOUtiful', voluto fortemente da Lorenzo Marchetti, ovvero il direttore creativo di Virgo Milano Cosmetics. L'italo-persiana sarà la conduttrice della kermesse assieme a Fernando Croce. Si tratterà di una serata di celebrazione dell’autenticità al Pride Village Virgo di Padova per rendere onore a Raffaella Carrà.

Sul palco del Pride Village Virgo si esibiranno numerosi artisti come, ad esempio, Paola e Chiara, i Jalisse, Pamela Prati, Carmen Russo. Enzo Paolo Turchi. La kermesse ospiterà anche ospiti speciali come Tina Cipollari, Lory Del Santo, Giacomo Urtis, Flavia Vento, Alberto de Pisis.