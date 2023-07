Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca My home my destiny, incentrata sugli amori e le vicissitudini di un'umile ragazza di nome Zeynep Goksu. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 24 al 28 luglio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle offese di Ekrem alla famiglia di Mehdi, sulla fine della storia d'amore fra Faruk e Zeynep, sulla decisione di Mehdi di divorziare dalla moglie, sull'arresto del giovane e sui sospetti di Benal.

Mehdi viene offeso da Ekrem

Le anticipazioni di My home my destiny al 28 luglio segnalano che il castello di bugie costruito da Sakine crollerà miseramente, permettendo a Mehdi di scoprire tutta la verità su Faruk. Nonostante ciò, il giovane si recherà con tutte le buone intenzioni dai genitori adottivi della moglie che finiranno per offendere lui e i suoi familiari. Ferito dalle parole di Ekrem, il giovane se ne andrà, decidendo di dormire in officina dove verrà consolato da Kibrit. Zeynep lo verrà a sapere e si arrabbierà con i suoi genitori, dando il via a una serie di litigi, silenzi e pianti che la porteranno a riflettere su ciò che vuole veramente. Più tardi, la giovane confiderà a Nermin che Mehdi si è arrabbiato dopo aver visto le foto di lei con Faruk, ammettendo che forse è stato uno sbaglio mentirgli sul suo ex fidanzato.

Emine tenterà di farla ragionare, spiegandole che è un bene che la verità sia finalmente uscita fuori.

Zeynep lascia il suo ex fidanzato

In officina, il giovane confiderà a Nuh di pensare che Zeynep sia solo interessata a Faruk, per poi chiedere a Kibrit di portare dei soldi alla moglie alla fermata dell'autobus. Lì, Zeynep verrà raggiunta da Faruk che le chiederà di partire per Londra.

La giovane rientrerà a casa dove si scontrerà con Mujgan per poi essere raggiunta da Zeliha che gli chiederà di riavvicinarsi a Mehdi. Quest'ultimo rientrerà a casa e presenterà l'istanza di divorzio alla moglie. A malincuore Zeynep firmerà i documenti per poi andare all'aeroporto da Faruk. Lì, consegnerà l'anello di fidanzato al suo ex fidanzato per poi rifiutarsi di partire con lui.

Dopo aver visto andare via la moglie, Mehdi si lascerà andare a un pianto disperato per poi essere arrestato dalla polizia per sfruttamento minorile. Nel frattempo, gli assistenti sociali preleveranno Kribit e Yaldiz Alì e li porteranno in un istituto. Il ragazzo verrà rilasciato poco dopo perché maggiorenne invece la ragazzina sarà costretta a rimanere in attesa nella casa famiglia.

Hasan raggiungerà Mehdi in prigione e lo informerà che la sua prima udienza di fronte al giudice avverrà il giorno dopo. Zeynep lo verrà a sapere e deciderà di andare a trovare il marito per poi cambiare idea dopo averlo visto assorto nei suoi pensieri. Il giorno seguente la giovane si presenterà in tribunale al fianco di Hasan, per poi andare a trovare Kribit nella casa famiglia.

Dopo essersi resa conto che Zeynep non è lì per portarla via, la ragazzina si infurierà con lei. In seguito al suo rilascio, Mehdi rassicurerà Kribit per poi far ritorno a casa. Belan inizierà a sospettare di essere incinta dopo avuto la nausea. Nuh ed Emine decideranno di organizzare una serata allegra per fare riavvicinare Mehdi e Zeynep.