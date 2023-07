Mediaset stravolge il Grande Fratello Vip. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini è confermato nella prossima stagione televisiva 2023/2024, intanto emergono le prime indiscrezioni su quello che sarà il cast.

Per quanto riguarda il parterre di opinionisti della prossima edizione di sicuro non ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Al loro posto sembrerebbe che Pier Silvio Berlusconi abbia intenzione di puntare su uno dei volti simbolo del Tg5: Cesara Buonamici.

Mediaset stravolge il Grande Fratello Vip: ecco cosa succederà

Le ultime indiscrezioni sul cast del GF Vip rivelano che i vertici Mediaset si sarebbero presi un po' di tempo per scegliere con calma i nomi dei prossimi opinionisti della prossima edizione.

In un primo momento la scelta pare fosse ricaduta su Katia Ricciarelli e Paola Barale, ma questa non sarà la nuova coppia che prenderà il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Tra i nomi in lizza come possibili opinioniste del reality show Mediaset figura il nome di Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici, dal Tg5 alla poltrona del Grande Fratello Vip?

Secondo quanto racconta Dagospia, a quanto pare Pier Silvio Berlusconi e gli autori starebbero valutando la possibilità di offrire la poltrona da opinionista al volto di punta del Tg5 e in tal modo provare ad alzare l'asticella del reality show.

Tra coloro che sarebbero interessate al ruolo di opinionista spicca anche il nome della showgirl Elisabetta Gregoraci.

Per quanto riguarda i concorrenti di questa nuova edizione del GF Vip, anche in questo caso sarebbe in atto una rivoluzione, dato che si punterebbe su volti e nomi che non hanno mai partecipato in precedenza al celebre reality show di Canale 5.

Claudio Sona in lizza come nuovo concorrente al Grande Fratello Vip 8

Tra i nomi in lizza spicca quello di Claudio Sona, noto al pubblico di Uomini e donne per essere stato il primo tronista gay nella storia del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Da tempo, in diverse interviste, Claudio ha ammesso che gli piacerebbe poter mettersi in gioco in un reality show. Un sogno che potrebbe realizzarsi il prossimo 11 settembre, dato che al momento è tra quelli in pole position per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Quest'anno oltre a un gruppo di personaggi famosi, ci sarà spazio anche per l'arrivo di una serie di persone sconosciute.

A distanza di un po' di anni i "nip" torneranno a varcare la porta d'ingresso della casa più spiata d'Italia pronti a mettersi in gioco per conquistare il gradimento e l'affetto del pubblico.