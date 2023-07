Nelle prossime puntate di My home my destiny Bayram se la vedrà brutta. In primis verrà cacciato di casa da Zeliha, dopo essere piombato a casa ubriaco mentre l'assistente sociale svolgeva dei controlli per l'affido di Kibrit. Trovandosi senza una casa inizierà a vagare per la città, ma a causa dell'alcol potrebbe rischiare di essere investito da un treno.

Kibrit torna nella casa famiglia

L'alcol giocherà nuovamente un brutto scherzo a Bayram, e le conseguenze cadranno come in passato su Sakine e Zeynep. Un giorno rientrerà a casa completamente ubriaco, ma lo farà nel momento più sbagliato.

Proprio in quell'istante a casa sarà presente la signora Sevim, ovvero l'assistente sociale che si sta occupando delle procedure di affido di Kibrit. La signora vorrà sincerarsi che la ragazza vada a vivere in una casa tranquilla e serena, ma l'arrivo di Bayram ubriaco complicherà le cose.

L'uomo inizierà a comportarsi in maniera violenta, al punto che Mehdi e Sakine lo porteranno in camera da letto. Il danno, però, ormai sarà fatto, visto che l'assistente sociale deciderà di rimandare la scelta dell'affido di Kibrit e di portare la ragazza nuovamente nella casa famiglia.

Sakine prova a soffocare Bayram

Zeynep si arrabbierà molto con il padre, al punto che gli dirà che si vergogna di essere sua figlia.

Sakine proverà a farla ragionare, ma la ragazza non vorrà sentire ragioni. Anche la donna sarà stufa del comportamento da egoista e violento del marito, al punto che sarà pronta a commettere una pazzia.

Mentre il marito dormirà sul letto, Sakine prenderà un cuscino e proverà a soffocarlo. Lui, però, si sveglierà quando gli mancherà il respiro e in una persona entrerà nella stanza, così Sakine desisterà dal suo intento.

Bayram rischia di morire investito da un treno

La persona che entrerà nella camera da letto sarà Zeliha, che lo rimprovererà per aver compromesso la già delicata situazione di Kibrit. Lui le chiederà scusa e le prometterà di non fare mai più una cosa del genere, ma Zeliha non crederà alle sue parole, anzi lo inviterà ad andarsene da casa sua.

Bayram le pregherà di farlo restare: è pieno inverno e lui non può vivere in mezzo a una strada. Zeliha sarà schietta: se trova i soldi per comprarsi gli alcolici, può anche pagarsi un affitto. Nemmeno Sakine dirà qualcosa per difenderlo, così Bayram se ne andrà via.

La situazione, però, prenderà una piega inaspettata. Bayram si ubriacherà nuovamente e inizierà a vagare per la città. A un certo punto si troverà in mezzo ai binari del treno: inciamperà, cadrà a terra, ma a causa dell'alcol si addormenterà. Il treno, però, sarà in arrivo, riuscirà Bayram a salvarsi?