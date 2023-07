Nell'intervista che ha rilasciato al settimanale Mio a metà luglio, Nicole Santinelli ha parlato tanto di U&D, dell'ex Carlo e del perché abbia deciso di lasciarlo dopo due sole settimane di relazione. Tramite le pagine della rivista di Gossip, dunque, la ragazza ha sparato a zero sull'ex fidanzato sostenendo che nella vita quotidiana si sarebbe rivelato molto diverso rispetto a come si mostrava in studio: secondo la tronista, Maria De Filippi avrebbe aiutato parecchio Mancini nel piacere sia a lei sia al pubblico.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Chiacchierando con i giornalisti lo scorso 20 luglio, Nicole è andata contro l'ex che ha conosciuto a U&D. Se subito dopo la rottura ha preferito non esporsi più di tanto anche nel rispetto della breve ma intesa storia che hanno avuto, qualche mese dopo la tronista ha deciso di dire tutto quello che pensa di Carlo e di come si è comportato con lei una volta che i riflettori della tv si sono spenti.

Dopo aver raccontato come è avvenuto il loro addio ("Venti minuti dopo piangeva disperato sui social, ma a me aveva detto che andava tutto bene"), Santinelli ha messo in discussione la lealtà di Mancini svelando un aneddoto sul suo passato davanti alle telecamere.

"Ho scoperto cose che non corrispondevano a quello che mi aveva raccontato, come quella che aveva già fatto un provino e non che si è ritrovato a Uomini e donne grazie alla mamma", ha dichiarato la romana al settimanale Mio.

Le frecciatine al corteggiatore di U&D

Resasi conto che Carlo non era la persona che pensava e che aveva conosciuto davanti alle telecamere - secondo il suo racconto- Nicole ha deciso di interrompere la relazione, anche perché in lei non era nato un sentimento così forte da andare oltre queste perplessità.

Quando i giornalisti le hanno chiesto come mai ha scelto Mancini pur non provando amore nei suoi confronti, l'ex tronista di U&D ha spiegato: "Non abbiamo avuto abbastanza tempo.

Non basta mezz'ora a settimana per tre mesi per capire chi hai di fronte, così vedi solo i lati che lui vuole mostrarti ma è fuori che ci si conosce davvero".

La giovane, poi, ha punzecchiato ulteriormente l'ex quando ha dichiarato: "In studio c'era Maria De Filippi che lo imboccava, fuori le cose sono cambiate".

La protagonista del Trono Classico, dunque, sostiene che la padrona di casa del dating-show abbia aiutato Carlo a risaltare sia ai suoi occhi sia a quelli dei telespettatori, tant'è che in tantissimi lo preferivano ad Andrea Foriglio.

La riflessione sulla redazione di U&D

A proposito di chi lavora dietro le quinte del programma al quale ha partecipato per circa tre mesi, Nicole ha detto che nessun membro della redazione si sarebbe fatto sentire con lei dopo la notizia della rottura con Carlo.

"Spero non abbiano creduto a lui, perché la persona illusa e presa in giro sono io", ha fatto sapere la tronista di U&D nell'intervista che tutti i siti di gossip stanno riportando dallo scorso 20 luglio.

Anche se non ha trovato l'amore, Santinelli è contenta di essere stata una protagonista del dating-show Mediaset la scorsa primavera, quando ha condiviso il percorso con Lavinia Mauro e Luca Daffrè.

Nicole adesso è ufficialmente single e smentisce anche i rumor che sono circolati in passato su un possibile riavvicinamento ad Andrea Foriglio, il ragazzo che non ha scelto, ma per il quale ha sempre provato una forte attrazione fisica.