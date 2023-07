Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4, così come sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera bavarese, nata da un'idea di Bea Schmidt, raccontano che Carolin arriverà a Bichlheim e inizierà una storia d'amore con Michael e sarà prossima a sposarsi col primario, ma il tutto verrà messo in discussione quando la new entry farà la conoscenza di Vanessa, per la quale perderà la testa. La giovane Sonnbichler, intanto, ricambierà i sentimenti di Carolin, così le due donne decideranno di vivere il loro amore alla luce del sole lasciando i rispettivi fidanzati Max e Michael.

Nel mentre, Vanessa darà alla luce il piccolo Arthur, bimbo avuto con Richter che crescerà in una famiglia allargata. La nipote di Alfons riceverà una buona proposta proveniente dall'Austria. Carolin e Vanessa, infine, convoleranno a nozze e la receptionist subito dopo uscirà di scena, in quanto partirà assieme alla neo moglie in quel dell'Austria.

La travolgente e improvvisa passione tra Carolin e Vanessa

Nei prossimi episodi di Sturm der Liebe, Carolin arriverà a Bichlheim e farà la conoscenza di Michael, iniziando in men che non si dica una relazione amorosa col primario, storia che avrà una breve data di scadenza.

Carolin Lamprecht, difatti, incontrerà Vanessa poco dopo e sarà amore a prima vista, sentimenti che saranno ricambiati anche da Sonnbichler.

Peccato, però, che da un lato Carolin avrà già fissato la data delle nozze con Niederbühl, mentre dall'altro lato la schermitrice sarà in coppia con Max e starà meditando di mettere in cantiere un erede.

Complice qualche incontro fortuito e la passione crescente tra le due, Carolin e Vanessa finiranno per archiviare in via definitiva le loro storie in essere, matrimonio in programma con Michael compreso, così da poter vivere il loro legame alla luce del sole.

Vanessa uscirà di scena dopo le nozze e la maternità

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Max sulle prime non reagirà molto bene alla scelta sentimentale dell'oramai ex fidanzata, ma col trascorrere del tempo finirà per abituarcisi.

A scombinare ancor di più le carte in tavola in tal senso, Vanessa comunicherà a Max di aspettare un figlio da lui ma, non essendo più una coppia, i due ex partner decideranno di prodigarsi per una famiglia allargata composta da due madri e un padre per il futuro nascituro.

Trascorsa la gravidanza, la nipote del concierge darà alla luce il piccolo Arthur e, poco dopo, riceverà una ghiotta proposta professionale proveniente dall'Austria.

Max, successivamente, deciderà di organizzare le nozze per Carolin e Vanessa, così al termine della cerimonia i due coniugi decideranno di lasciare Bichlheim alla volta dell'Austria.

Partenza che profumerà d'addio, dopo tre anni nel cast della soap bavarese, per l'attrice Jeannine Gaspár.