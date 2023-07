Gemma e Marco escono di scena dal cast della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 8. Le riprese della soap sono ormai cominciate da circa due mesi e gli attori hanno ripreso a ritmo serrato il loro impegno sul set.

La nuova stagione promette colpi di scena ma, quest'anno, non si avranno notizie della giovane Gemma e non si avranno sviluppi neppure sulla sua gravidanza.

Gemma e Marco escono di scena dalle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre rivelano che Marco e Gemma non compaiono nel cast di protagonisti di questa nuova stagione che debutterà lunedì 11 settembre nella fascia del primo pomeriggio.

Un doppio addio che non passerà inosservato e si assocerà a quello di Veronica: anche la mamma della giovane venere del grande magazzino milanese, non sarà tra i protagonisti di questa ottava stagione.

Tutti e tre "spariranno" e andranno via da Milano: un duro colpo per tutti i fan e gli appassionati che, al contrario, speravano di poter continuare a vedere la gravidanza di Gemma in questa ottava stagione.

Come svelato da Massimo Poggio, in una intervista concessa a Blasting News, non si avranno notizie sulla venere.

Silenzio sulla gravidanza di Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Lo stesso Ezio Colombo, dopo aver scelto di riprendere in mano le redini del suo matrimonio con Gloria, non avrà più alcuna notizia di Gemma, nonostante il rapporto stretto che si era venuto a creare tra i due nel corso di questi anni, al punto che la venere lo considerava una sorta di padre.

Insomma, sulle vicende della famiglia di Veronica calerà il sipario e per il momento non è previsto nessun rientro in scena nel corso della nuova stagione de Il Paradiso delle signore, che anche quest'anno si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati.

Stefania rientra a Milano per un po': anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 settembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che in questa nuova stagione ci sarà spazio per il ritorno di Stefania.

La ragazza, come anticipato da un video-spoiler apparso sui social, rimetterà piede a Milano, probabilmente per festeggiare con i genitori il "matrimonio bis".

Una notizia che aveva subito rincuorato i fan che, da tempo, chiedevano un rientro stabile di Stefania nelle trame della soap.

Alla fine, però, non si tratterà di un ritorno ufficiale: Stefania sarà presente solo in pochi episodi di questa ottava stagione, dopodiché riprenderà in mano le redini della sua vita in America, assieme al suo nuovo amore.