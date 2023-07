La serie televisiva turca La ragazza e l’ufficiale, prosegue la propria messa in onda in prima serata su Canale 5. Nell’episodio del 4 agosto 2023, Kurt Seyit sarà disperato poiché non farà altro che chiedersi come abbia potuto Sura eliminarlo dalla sua vita durante la sua assenza. A fare i conti con una triste realtà però sarà proprio, la quale dopo aver appreso del ritorno dell’ufficiale a Istanbul spererà di incontrarlo in hotel, ma troverà Ayse nuda nel letto del suo amato.

Spoiler La ragazza e l’ufficiale, del 4 agosto: Seyit disperato per essere stato dimenticato da Sura

Le anticipazioni sulla nona puntata in programma su Canale 5 venerdì 4 agosto dalle ore 21:45 circa, dicono che Seyit cadrà nello sconforto totale poiché non riuscirà ad accettare di essere stato dimenticato in fretta dalla sua amata Sura, la quale si consolerà tra le braccia di un altro uomo.

A questo punto l’ufficiale deciderà di cancellare ogni ricordo su Sura, dopo aver capito di non avere più alcuna possibilità di riaverla al suo fianco. A giore per la rottura tra i due sarà Ayse, che non vedrà l’ora di avvicinarsi al soldato.

Sura scoppia a piangere, Alya rischia di essere rimpatriata

Ben presto Sura andrà a cercare Seyit in albergo, ma quando entrerà nella sua stanza rimarrà sconvolta, poiché troverà Ayse senza vestiti nel letto.

A questo punto Sura se ne andrà via tra le lacrime senza farsi dare alcuna delucidazione da Seyit,

Il tenente Billy smaschererà il vero obiettivo di Alya, la quale correrà il rischio di essere rimpatriata per sempre, dopo essere stata scaraventata fuori dal locale da Riza, che l'aveva sorpresa intenta a riporre la pistola nella lavanderia.

Trama del 28 luglio: Sura abbandonata all’altare, la scomparsa di Valentina

Nell’episodio precedente, che il pubblico vedrà questa sera venerdì 28 luglio, Seyit non potrà recarsi alle nozze con Sura: quest’ultimo non si presenterà all’altare dopo essere stato fatto prigioniero da Petro su una nave diretta in Russia.

In seguito Sura apprenderà che sua zia Nadya non ha avuto più alcuna notizia di sua sorella Valentina, dopo che la giovane è stata costretta a scendere dalla nave diretta in Inghilterra per essersi ammalata di tifo.

Quando Seyit tornerà a Istanbul non vedrà l’ora di ricongiungersi con Sura, la quale intanto spererà di riabbracciare la sorella scomparsa. Infine Ayse non rimarrà indifferente, quando apprenderà del ritorno di Seyit, che continuerà ad amare in segreto.