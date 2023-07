Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma dal prossimo settembre nella fascia del pomeriggio di Rai 1 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Agnese Amato, la quale si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita, dopo aver scelto di trasferirsi a Londra.

Nel corso della lunga nuova stagione della soap, la famiglia Amato potrebbe essere raggiunta da una triste notizia, in grado di stravolgere per sempre le loro vite.

Agnese volta pagina: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Agnese ha scelto di trasferirsi stabilmente a Londra, città in cui vive sua figlia Tina, per poter iniziare un nuovo percorso di vita e professionale.

La donna, affascinata dallo stile di vita londinese, non ci ha pensato su due volte a rassegnare le sue dimissioni dal grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti, con la speranza di poter trovare un nuovo incarico lavorativo nella nuova città che l'ha accolta.

E, a quel punto, Agnese ha chiesto anche al suo amato Armando di raggiungerla a Londra, così da poter stare insieme e proseguire il loro percorso di vita.

Una proposta che, inizialmente, ha spaventato Armando: il capo-magazziniere del Paradiso non è apparso particolarmente convinto e non ha detto subito sì alla sua amata.

Agnese potrebbe ricevere una brutta notizia sul marito ne Il Paradiso 8

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà la decisione finale di Armando su questo ipotetico trasferimento a Londra, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, potrebbe esserci spazio anche per una brutta notizia in grado di scuotere la serenità di casa Amato.

Sì, perché da diverso tempo non si hanno notizie di Giuseppe Amato, marito di Agnese e padre dei suoi figli.

Dell'uomo si sono perse le tracce dopo il suo trasferimento in Germania, dove ha intrapreso un nuovo percorso di vita assieme alla donna che, in realtà, era stata la sua amante per lungo tempo.

Un duro colpo per Agnese che, alla luce di questa scoperta, aveva scelto di interrompere definitivamente la relazione.

Giuseppe viene dichiarato morto ne Il Paradiso delle signore 8?

Ebbene, nel corso della prossima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, Agnese potrebbe ricevere una brutta notizia.

Non si esclude, infatti, che gli sceneggiatori possano decidere di dare un finale alle vicende di Giuseppe e l'uomo potrebbe essere dichiarato morto.

Salvatore e tutti gli altri componenti di casa Amato, quindi, potrebbero essere travolti da questo lutto nel corso delle nuove puntate, previste da metà settembre in poi sulla rete.

Intanto, le riprese di questa ottava stagione della soap opera vanno avanti a ritmo serrato e spedito: gli attori da diverse settimane sono impegnati sul set dove stanno girando, quotidianamente, quelli che saranno gli episodi della stagione 2023/2024.

Grande impegno per gli attori de Il Paradiso delle signore 8

Un lavoro particolarmente impegnativo, così come svelato da Alessandro Tersigni in una recente intervista. L'attore ha ammesso che i ritmi di produzione de Il Paradiso delle signore sono frenetici, dato che ogni giorno realizzano una puntata intera della soap, che ha una durata complessiva di quasi 40 minuti.

Eppure, nonostante la fatica e l'impegno quotidiano che spesse volte li tiene sul set fino a tarda notte, Alessandro Tersigni ha ammesso di non essere "stanco" di questo prodotto e del suo Vittorio Conti, complice anche il grandissimo affetto che dimostra il pubblico della soap, sempre più numeroso nei pomeriggi di Rai 1.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore domina gli ascolti del pomeriggio

Lo scorso anno, infatti, Il Paradiso ha registrato una vera e propria impennata dal punto di vista auditel, conquistando una platea che ha superato la soglia dei 2,5 milioni di spettatori in alcuni episodi, arrivando anche al 25% di share con la messa in onda delle puntate conclusive.

L'attore continua a essere entusiasta e per la prossima stagione ha ammesso che ci saranno colpi di scena e sorprese legati al suo Vittorio Conti.

Riuscirà a trovare finalmente l'amore e a lasciarsi alle spalle la fine delle sue ultime travagliate e sfortunate storie? I fan sperano di sì e, nel frattempo, la soap ha ricevuto un bel po' di premi come miglior prodotto di lunga serialità prodotto nel corso delle ultime stagioni televisive, riuscendo così a battere la concorrenza.

Nessuno sbarco per Il Paradiso delle signore in prime time su Rai 1

Un successo che verrà riconfermato anche con questa ottava stagione, che si preannuncia già densa di colpi di scena e clamorose sorprese? Dall'interesse dimostrato dai fan social in queste settimane, sembrerebbe proprio di sì.

Intanto, nel corso delle ultime settimane, si era parlato anche di un possibile ritorno de Il Paradiso delle signore nella fascia del prime time di Rai 1, con una serie di appuntamenti speciali.

A quanto pare, però, ciò non accadrà: per questa stagione non sono previste puntate della soap opera nella prima serata della rete. La soap non sbarcherà nello slot orario più prestigioso del palinsesto, bensì andrà avanti regolarmente solo al pomeriggio.