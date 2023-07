I telespettatori dovranno attendere la fine dell'estate per tornare a seguire le vicende de Il Paradiso delle Signore. In attesa di scoprire qualche anticipazione sulle trame dell'ottava stagione, sui social i fan possono sbirciare dietro le quinte della soap opera grazie ai post pubblicati dai membri del cast, attualmente sul set. Inoltre continuano a emergere sempre più dettagli sull'ingresso di nuovi personaggi e gli aggiornamenti più recenti riguardano l'arrivo di due new entry: Danilo D'Agostino e Lorenzo Balducci.

Spoiler Il Paradiso delle signore 8: la new entry Danilo D'Agostino è Matteo

Gli spoiler sui nuovi personaggi che entreranno a fare parte de Il Paradiso delle signore 8 sono iniziati poche settimane fa con la notizia dell'ingresso di Luca Ferrante (ex Un posto al sole e Centrovetrine). Le anticipazioni sono proseguite con la conferma dell'arrivo di altri due nuovi personaggi interpretati dalle attrici Silvia Bruno e Ilaria Maren. A queste new entry si sono aggiunti recentemente altri due volti: Danilo D'Agostino e Lorenzo Balducci. Il loro ingresso nella fiction daily di Rai 1 è stato confermato dagli stessi sui social. Entrambi hanno pubblicato nei rispettivi profili Instagram degli scatti direttamente dal set degli studi Videa.

D'Agostino è un modello e attore noto per aver recitato nel lungometraggio Tre sorelle, una commedia del 2021 diretta da Enrico Vanzina. Non si sa nulla sul ruolo che andrà a interpretare, tranne un piccolo dettaglio. In base a una foto postata dall'attore, è emerso che il suo personaggio si chiama Matteo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Lorenzo Balducci tra le new entry

Anche Lorenzo Balducci ha confermato la sua presenza nel cast de Il Paradiso delle signore 8. L'attore ha pubblicato una foto direttamente dal set dove sono in corso le riprese della soap opera di Rai 1. Nello scatto presente nelle sue storie Instagram l'interprete veste i panni di un uomo distinto.

Con indosso un abbigliamento tipicamente invernale, Balducci ha voluto ironizzare: "Avvolto da uno splendido completo di lana e 7.000 gradi".

L'attore quarantaduenne è un volto conosciuto sia nel panorama cinematografico che in quello televisivo. La sua carriera include ruoli importanti in fiction italiane come Il maresciallo Rocca, Incantesimo, Questo nostro amore e La squadra, ma anche internazionali come I Medici. Quanto al cinema, Balducci ha lavorato con registi come Pupi Avati, Carlo Verdone, Carlos Saura e Claudio Fragasso.