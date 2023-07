Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara previste nella fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese legate in primis alle vicende di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera si ritroverà a dare una svolta importante alla sua vita e deciderà di cambiare le sorti della sua esistenza e quella dei suoi figli.

Zuleyha metterà a punto un piano diabolico ai danni di suo marito Demir, il quale si ritroverà a dover fare i conti con una terribile scoperta che lo lascerà senza parole.

Yilmaz e Zuleyha pronti per la fuga: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Terra Amara previsti nel corso delle prossime settimane in tv, rivelano che Zuleyha e Yilmaz si renderanno conto di non poter più stare l'uno senza l'altro.

I due capiranno di essere indivisibili e quindi di dover proseguire insieme il loro percorso di vita, nonostante siano sposati con altri partener.

Per questo motivo, dopo che Zuleyha si riprenderà definitivamente in seguito all'ennesimo ricovero in ospedale, deciderà di mettere a punto la sua fuga da Cukurova assieme a Yilmaz.

Zuleyha spietata contro Demir: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

I due amanti studieranno tutto nei minimi dettagli, con lo scopo ben preciso di non dare nell'occhio e quindi non destare sospetti che avrebbero potuto mettere a repentaglio il loro piano segreto.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha e Yilmaz progetteranno la loro fuga nel cuore della notte, ma non andranno via da soli, bensì assieme ai loro amati bambini.

La donna porterà via Adnan e Leyla, i figli che ha avuto rispettivamente da Yilmaz e Demir mentre l'uomo porterà con se anche il piccolo Kerem Alì, il bambino frutto del suo amore con la dottoressa Mujgan.

Tutto sembrerà filare nel migliore dei modi e, nel cuore della notte, riusciranno a mettere a segno questo astuto piano che segnerà per sempre la loro uscita di scena dalla città.

Demir devastato per i suoi figli: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Demir si sveglierà pochi istanti dopo che sua moglie è fuggita via dalla villa Yaman.

L'uomo si metterà subito sulle tracce della donna per cercare di capire dove sia finita e, solo nel momento in cui scoprirà che non ci sono neppure i due bambini, si renderà conto che Zuleyha è scappata via.

Un duro colpo per Demir, che si mostrerà a dir poco afflitto e affranto dalla spietatezza di sua moglie, che non si è fatta problemi a portargli via i suoi amati bambini.

"Non posso vivere senza i miei figli", esclamerà in lacrime Demir durante uno sfogo con Sevda, che proverà a dargli forza.