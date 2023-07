La soap opera di Canale 5 La Promessa continuerà a regale nuovi intrighi nelle puntate in onda nei giorni 27 e 28 luglio, in particolar modo con la proposta di matrimonio che Manuel finirà per fare a Jimena. Nonostante ciò, l'erede dei Lujan bacerà Jana, dicendole di amarla più di tutte.

La storia d'amore di Mauro e Leonor giungerà al capolinea a causa di Romulo. I due innamorati dovranno dirsi addio, ma non senza abbandonarsi ad un'ultima notte di passione. Successivamente, un'improvvisa lettera giungerà tra le mani di Leonor e il mittente sarà il rampollo dei duchi di de Belmonte.

In cucina, una sbadata e triste Candela finirà per bruciare una torta mentre Simona e Lope ringrazieranno Catalina per il suo intervento provvidenziale facendole provare una confettura dal sapore piccante. Sarà così che a Catalina verrà un'illuminazione e non esiterà a mettere i due cuochi al corrente dell'idea avuta.

Nel frattempo arriverà donna Eugenia e le sue condizioni non passeranno inosservate alla servitù. Sarà così che Salvador apprenderà del triste passato della sorella di Cruz.

Anticipazioni La promessa, puntata 27 luglio: Mauro e Leonor si dicono addio dopo l'ultima notte d'amore insieme

Una cena dall'esito inatteso, finirà per lasciare sorpresi i commensali e la servitù, a partire da Jana.

Tutto avrà inizio quando Manuel chiederà a Jimena di diventare sua moglie, vedendosi accettare all'istante la proposta di matrimonio. Jana, seppur sofferente, si autoconvincerà che questa sia la migliore soluzione per tutti.

Parlando con Jana, Manuel le ribadirà il suo amore per lei, aggiungendo che le nozze con Jimena non sono altro che un modo per adempiere ai suoi doveri di erede.

Poco dopo Mauro metterà Leonor al corrente della scoperta fatta da Romulo, il quale li ha sorpresi a baciarsi. I due innamorati si metteranno d'accordo per dirsi addio e così si abbandoneranno ad un ultima notte d'amore.

Candela si sente inutile

Tra la servitù ci sarà un po' di emozione, complice l'arrivo della sorella di donna Cruz, Eugenia.

Padre Camilo sfrutterà l'ignara Petra, spingendola a nutrirsi del cibo dei suoi padroni. Triste e stanca per il fatto che Lope è il nuovo aiutante in cucina di Simona, Candela finirà per bruciare una torta. In seguito la donna si sfogherà con Pia, dicendole di sentirsi così superflua. Intanto Lope e Simona saranno grati a Catalina per aver messo a tacere Petra e le doneranno una torta al formaggio, condita con la confettura piccante di Lope.

La promessa, spoiler 28 luglio: si scopre la verità sulle condizioni di Eugenia

Nell'ultimo appuntamento settimanale de La promessa, la tenuta sarà in subugglio per l'arrivo di Eugenia. Quest'ultima non sembrerà sentirsi a suo agio all'interno della tenuta e storcerà il naso quando sua sorella Cruz bacerà il marito Alonso.

Poco dopo la servitù svelerà il mistero riguardo le condizioni in cui si ritrova Eugenia. Sarà così che Salvador sarà informato che la sorella di Cruz ha subito dei maltrattamenti fisici dal marito che non si faceva alcuno scrupolo a tradirla.

Leonor riceve una lettera dai de Belmonte

Mauro informerà la sua ex Teresa di essersi lasciato con Leonor, tuttavia la donna non accetterà la sua decisione. Leonor, invece, riceverà una lettera da parte del figlio del duca de Belmonte.

Poco dopo Jana, mentre sarà intenta a controllare le medicine di Eugenia, scoprirà che le hanno somministrato troppe gocce di un farmaco. Pia andrà a parlare con il barone, chiedendogli di stare alla larga da Teresa. In tutta risposta, l'uomo la maltratterà. Nel frattempo Catalina proporrà a Lope e Simona di mettere in commercio la confettura piccante di mirtilli e pepe.