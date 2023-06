Le anticipazioni de La Promessa sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 giugno su Canale 5 alle 14:45, Funes scoprirà che il corpo di Tomas è stato spostato, l'assassinio dunque non sarebbe avvenuto nella stanza dove è stato poi ritrovato, ma altrove. Questo metterà in moto una serie di indagini della polizia per scoprire la verità. Nel frattempo, Cruz temerà di essere scoperta e Simona, ancora sconvolta dalla morte di Tomas, sarà desiderosa di lasciare la tenuta, così annuncerà a Pia la sua decisione.

La Promessa, puntate dal 5 al 9 giugno: Cruz nasconde un tagliacarte nella stanza di Jana

Nelle puntate de La Promessa, trasmessa dal 5 al 9 giugno, Jana (Ana Garcés) avrà un incidente domestico e si ferirà alla mano, ma fortunatamente potrà contare sull'aiuto di Manuel (Arturo Sancho). Nel frattempo, Cruz cercherà di eliminare ogni traccia dei suoi sospetti omicidi e nasconderà un tagliacarte nella stanza di Jana, con l'obiettivo di incolparla. La ragazza, però, si renderà conto immediatamente della losca trappola e riuscirà a salvarsi, soprattutto grazie all'aiuto della cameriera Petra (Marga Martìnez). In seguito Conrado si insospettirà dello strano atteggiamento di Jana e deciderà di chiuderla in una stanza.

Poco dopo Manuel scoprirà tutto e si precipiterà ad aiutare la giovane. Cruz, invece, comincerà a sospettare che suo figlio sia attratto da Jana, mentre Leonor sarà ormai pronta a vivere la relazione con Mauro, senza ripensamenti.

Leonor e Mauro cedono alla passione

Leonor e Mauro si baceranno ignari che qualcuno possa scoprirli.

In seguito, Simona riceverà una lettera dal figlio e sarà ancora più determinata a lasciare la tenuta. Il Barone De Luján (Alberto Gonzales), invece, manderà a Pia un regalo misterioso, mentre Cruz scoprirà che il figlio è innamorato di Jana, così deciderà di ostacolare in ogni modo possibile la loro storia d'amore.

La marchesa Cruz spingerà Mauro a corteggiare Jimena (Paula Losada), con l'idea di salvare l'accordo con i suoi genitori, i duchi De Los Infantes.

Nel frattempo, Leonor riuscirà a nascondere la sua relazione con Mauro alla sorella Catalina. La situazione sembrerà essere tranquilla e le due sorelle trascorreranno un po' di tempo insieme, per rafforzare il loro legame.

Più tardi Simona avrà dei problemi di salute e si renderà conto di avere bisogno di aiuto in cucina. La marchesa Cruz sembrerà non dare importanza al problema, ma Pia verrà incaricata di trovare una nuova cameriera per Jimena. All'improvviso, presso la tenuta arriverà una ragazza molto bella e dolce.

Conrado sospetta di Manuel

Conrado sarà sempre più convinto che l'assassino di Tomas sia il fratellastro Manuel. La marchesa Cruz (Eva Martín) sarà disperata e dovrà trovare una soluzione per proteggere suo figlio.

Nel frattempo, Jana si proporrà di aiutare Simona, ma Pia e Romulo non le permetteranno di fare nulla e aspetteranno l'arrivo del medico. Alla villa farà la sua comparsa Teresa, la nuova assunta. Si scoprirà che la ragazza è la fidanzata di Mauro e questo creerà molta curiosità tra i domestici, poiché non riusciranno a spiegarsi come mai il cameriere non avesse mai menzionato di essere fidanzato.

Nel frattempo, la salute di Simona peggiorerà e tutti i presenti si chiederanno se il dottore riuscirà ad arrivare in tempo per curarla.

Cruz riuscirà a sviare le accuse di Conrado su Lola, così la giovane verrà immediatamente arrestata. Jana, però, convinta dell'innocenza dell'accusata, lo riferirà quanto prima al sergente.

Subito dopo, Cruz si precipiterà dai duchi per placare la loro ira, ma le cose non andranno come previsto.

Leonor scopre che Mauro è fidanzato

Leonor scoprirà che Mauro è fidanzato e deciderà di vendicarsi trattandolo male. La ragazza, però, andrà oltre e svelerà a Jimena i tradimenti passati del marito Tomas. In seguito Jimena deciderà di partire per tornare a casa dei suoi, così Cruz sarà costretta a cercare una soluzione il prima possibile. La Marchesa cercherà di mettere a posto la situazione con i duchi e nello stesso tempo cercherà di aiutare suo figlio Manuel, il quale sembrerà cadere in una spirale di forte disperazione.

Jana, intanto, cercherà di aiutare Lola a dimostrare la sua innocenza.

La settimana si concluderà con un vero colpo di scena riguardo Mauro: non ottenendo ascolto dalla Lujan, l’uomo prenderà una decisione estrema. Quali conseguenze avrà questa scelta per lui e per gli altri personaggi della soap opera? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire come si evolverà la complicata situazione.