Le nuove puntate di Un posto al sole in programma fino al 14 luglio in prima visione assoluta su Rai 3 si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese per tutti gli appassionati.

Spazio in primis alle vicende di Lara che, nel corso dei nuovi episodi, si ritroverà messa sotto pressione e il suo segreto sarà a rischio.

Intanto Rossella si ritroverà in tensione in ospedale, mentre Viola confesserà che il suo rapporto con Eugenio non è più quello di un tempo.

Lara si ritrova in pericolo: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 10-14 luglio 2023, rivelano che il comportamento di Ida nei confronti del piccolo Tommaso, inizierà a destare non pochi sospetti.

La donna si mostrerà troppo affettuosa nei confronti del bambino e, questo suo modo di fare, verrà notato da Roberto, il quale deciderà di indagare per cercare di scoprire come stanno le cose.

Di conseguenza, il segreto di Lara verrà messo in pericolo, dato che per la prima volta, Ferri chiederà spiegazioni alla sua ex compagna e potrebbe portare a galla tutta l'amara verità su questa intricata vicenda.

Come se non bastasse, a destare sospetti sarà anche il precedente licenziamento che è stato fatto da Lara ai danni di Silvana: in questo caso, però, sarà Marina a chiedere informazioni all'ex governante di casa Ferri, sbattuta via da Lara senza alcun tipo di preavviso.

Rossella messa sotto pressione: anticipazioni Un posto al sole 10-14 luglio

Insomma, un periodo decisamente poco sereno per Lara, la quale dovrà stare attenta a giocarsi le sue carte per evitare di finire nei guai.

Spazio anche alle vicende di Rossella: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma fino al 14 luglio su Rai 3, rivelano che la dottoressa si ritroverà sempre più in crisi dal punto di vista lavorativo.

Rossella verrà messa sotto pressione dal primario Luca: complice anche la crisi sentimentale che sta vivendo e che la porterà a compiere qualche dimenticanza di troppo, la figlia di Silvia e Michele dovrà stare ben attenta a non infastidire il suo "capo".

Nunzio nasconde la verità: anticipazioni Upas fino al 14 luglio

Per Nunzio, invece, arriverà il momento della consapevolezza: il ragazzo si renderà conto di non provare semplice affetto nei confronti di Rossella e di non considerarla solo un'amica.

Il giovane cuoco del Caffè Vulcano capirà di provare un vero sentimento nei confronti della figlia di Silvia ma, per il momento, non può svelare la verità.

Nunzio preferirà tenere tutto per sé e non sbilanciarsi su quelli che sono i sentimenti che nutre nei confronti della dottoressa Graziani, così da non rovinare il loro rapporto.

Viola confessa la verità su Eugenio: anticipazioni Un posto al sole

Situazione complicata anche per Viola: le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3 rivelano che la donna si renderà conto di non poter più portare avanti un rapporto che ormai fa acqua da tutte le parti.

Tra lei ed Eugenio la crisi ha toccato un vero e proprio apice mai visto prima, motivo per il quale deciderà di iniziare a parlarne con Raffaele .

Quale sarà, a questo punto, la prossima mossa di Viola? Deciderà di troncare questo rapporto con il suo compagno in maniera definitiva e darsi una seconda chance? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.