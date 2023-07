Le anticipazioni de La promessa nella settimana 7-11 agosto 2023 rivelano che Manuel deciderà di confessare ancora una volta a Jana di amarla, mettendo in crisi la sua relazione con Jimena.

Eugenia invece sempre più in difficoltà: tutti i farmaci che le vengono somministrati la rendono molto aggressiva. Pia, infine, si mostrerà sempre più preoccupata per le sorti di Teresa: ormai è chiaro che la domestica sia finita nel mirino del perfido barone Juan.

Manuel si dichiara a Jana: anticipazioni La Promessa 7-11 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel si ritroverà sempre più in crisi dal punto di vista sentimentale, dato che si renderà conto del fatto che Jimena non sia la donna adatta per lui.

Per questo motivo, quindi, chiederà alla donna di voler staccare la spina per qualche giorno: ha bisogno di stare da solo per poter riflettere.

Intanto, però, il figlio del barone non riuscirà a stare lontano da Jana, la vera donna di cui è profondamente innamorato. In questi nuovi episodi con la soap opera spagnola Mediaset, Manuel confesserà ancora una volta tutto il suo amore alla domestica, lasciandola profondamente colpita.

Pia preoccupata per Teresa: anticipazioni La Promessa 7-11 agosto 2023

Occhi puntati anche sulla presenza di Don Camilo, il quale si mostrerà particolarmente refrattario nel parlare del suo passato, all'interno del seminario, destando non pochi sospetti.

Pia, invece, sarà sempre più preoccupata per Teresa: la domestica sta passando troppo tempo in compagnia del barone e inizierà a temere che possa diventare una delle sue nuove vittime.

Cruz, intanto, continuerà a ritenere necessario il matrimonio tra Manuel e Jimena, sostenendo che sia l'unico modo possibile per risolvere i problemi della famiglia.

Le anticipazioni de La Promessa fino all'11 agosto 2023 rivelano che Jana si convincerà del fatto che Don Camilo stia nascondendo qualcosa: per questo motivo, quindi, chiederà a Salvador di aiutarla ad indagare sul passato dell'uomo.

Eugenia aggressiva: anticipazioni La Promessa

Teresa, invece, confesserà a Mauro di aver ricevuto una proposta importante di lavoro, motivo per il quale resterà ancora poco tempo all'interno del palazzo.

A quel punto, Mauro ne parlerà con Pia: i due si renderanno conto che dietro questa storia c'è lo zampino del barone e decideranno di intervenire per evitare il peggio.

Eugenia, intanto, si mostrerà sempre più aggressiva, complice la dose eccessiva di farmaci che le viene somministrata da Maria Fernandez.

Jana proverà ad avvicinarsi alla donna, consapevole del fatto che potrebbe carpire informazioni e dettagli importanti sul suo passato.

Malore per Pia: la domestica avrà un forte mal di pancia che la farà preoccupare per la sua gravidanza, per il momento tenuta ancora nascosta a tutti.