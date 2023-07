Proseguono le riprese de Il Paradiso delle signore 8 e, in questi giorni, non è passato inosservato un post condiviso dall'attore di Marcello.

Trattasi di Pietro Masotti, uno dei volti più amati dal pubblico della soap opera di Rai 1, che ha scelto di condividere su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia dell'attrice che vestiva i panni di Roberta.

Quella tra Marcello e Roberta è stata una delle storie d'amore più intense che sono state raccontate nella soap e, a quanto pare, Masotti sembra esserne nostalgico.

Marcello Barbieri al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 ripartirà regolarmente dal prossimo settembre su Rai 1 e tra i volti di punta, continuerà ad esserci l'attore Pietro Masotti.

In questi anni il suo personaggio è cresciuto sempre più, fino a diventare uno dei volti di spicco della seguitissima soap pomeridiana che appassiona una media di quasi due milioni di spettatori al giorno.

Marcello, dal prossimo settembre, tornerà al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap per la sua storia d'amore con la contessa Adelaide, la quale promette nuovi colpi di scena avvincenti.

Ma, in questi giorni, Masotti ha condiviso uno scatto social che ha riportato gli spettatori indietro nel tempo.

L'attore di Marcello ripensa alla sua ex nella soap Il Paradiso delle signore

Pietro Masotti ha condiviso una foto di una scena delle vecchie stagioni de Il Paradiso delle signore, dove compare in compagnia dell'attrice che vestiva i panni di Roberta.

Quella tra Marcello e Roberta è stata una storia d'amore particolarmente intensa che ha saputo appassionare il pubblico della soap opera del pomeriggio.

I due si dissero addio dopo che, Roberta, scelse di lasciare Milano per proseguire il suo percorso di studi altrove: in un primo momento Marcello si disse disposto a seguirla, poi però le cose andarono diversamente e le loro strade si sono interrotte definitivamente.

Tuttavia, in questi anni, gli spettatori e fan della soap opera di Rai 1, non hanno mai smesso di sperare in un possibile ritorno di fiamma tra Marcello e Roberta.

'Ci sarò per te', l'attore di Marcello nostalgico per l'ex Roberta

E, questo scatto social condiviso dall'attore Pietro Masotti, ha riacceso le speranza degli appassionati della soap, speranzosi in un colpo di scena durante questa ottava stagione.

"I'll be there for you", è il brano dei The Rembrandts che Masotti ha scelto per condividere questo scatto social.

"Ci sarò per te", sono le parole che l'attore di Marcello ha voluto dedicare alla sua ex Roberta nella soap, in attesa di un ritorno di fiamma?