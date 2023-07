La nuova settimana di programmazione de La Promessa si preannuncia ricca di colpi di scena. Scorrendo le anticipazioni su ciò che accadrà dal 17 al 21 luglio 2023, si scopre che ci sarà il tanto atteso bacio tra Jana e Manuel. Peccato che, subito dopo, la domestica prenderà ancora le distanze dal signorino, convinta che tra loro non potrà mai esserci una storia d'amore. Intanto Lope comincerà a lavorare in cucina insieme a Simona. Peccato che i Marchesi siano all'oscuro che il nuovo aiutante della cuoca sia un uomo.

La Promessa, trame 17-21 luglio: Jana e Curro alla ricerca di un libro

La Promessa è la nuova soap tv spagnola che sta appassionando il pubblico di canale 5. Le vicende come noto ruotano intorno a Jana, alla ricerca del fratello rapito quando era in fasce. Riuscirà a trovarlo?

Sembra che sia sulla strada giusta, visto che la ragazza, arrivata a La Promessa come cameriera, é certa che il fratello scomparso sia Curro, il nipote dei Marchesi. Ebbene, nel corso degli episodi in onda sino al 21 luglio i rapporti tra Jana e Curro sembreranno migliorare. Il giovane verrà infatti incaricato dalla zia Cruz di trovare un prezioso libro e ad aiutarlo ci sarà proprio Jana. Durante le ricerche avranno modo di scambiarsi qualche confidenza e Curro le rivelerà alcuni particolari dolorosi della sua infanzia.

Manuel dichiara il suo amore a Jana e la bacia

Le anticipazioni de La promessa e relative agli episodi in onda dal 17 al 21 luglio, rivelano che alla fine sarà Jana a trovare il prezioso libro. Curro sarà felicissimo e non vedrà l'ora di comunicare il ritrovamento a Cruz.

Quest'ultima intanto, dopo aver saputo che il padre farà da garante per il prestito richiesto da Alonso, lo affronterà.

Il Barone minaccerà di diseredare la figlia. Jimena, invece, cercherà in tutti i modi di entrare nelle grazie di Manuel ma lui continuerà a respingerla. Il giovane infatti prova dei forti sentimenti per Jana e non riuscirà più a nasconderlo. Manuel infatti, confesserà il suo amore alla domestica e i due si baceranno.

Lope inizia a lavorare in cucina con Simona: anticipazioni la Promessa

A La Promessa, la cuoca Simona avrà bisogno di un aiutante in cucina. Penserà quindi che la persona più adatta sia Lope, vista la sua grande passione per questo lavoro. Peccato che nella società dell'epoca un uomo non sia ben visto in cucina. Lope vorrà andarsene dalla tenuta ma Simona riuscirà a convincere Romulo a farlo restare.

Il maggiordomo, senza dire che sia Lope, otterrà il permesso dai Marchesi di assumere un nuovo aiutante per Simona. I signori però non dovranno mai venire a sapere l'identità del nuovo aiutante. Riusciranno gli altri domestici a mantenere il segreto? Nel frattempo, dopo essersi baciati, Manuel e Jana si rincontreranno e la domestica gli dirà che, a causa della differenza sociale, tra loro non potrà mai nascere una storia. Pertanto, secondo Jana, sarebbe meglio troncare la cosa sul nascere.