Nessun ritorno di fiamma tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nel corso di una diretta Instagram, il conduttore radiofonico ha infatti spiegato di avere avuto modo di sentire la sua ex per motivi di lavoro evidenziando come i rapporti siano buoni e civili senza tuttavia che la cosa abbia però condotto i due a riappacificarsi.

Le dichiarazioni di Donnamaria

Nei giorni scorsi, alcuni fan dei "Donnalisi" (nome utilizzato per la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi) hanno ipotizzato che fra i due fosse tornato il sereno per via di alcuni movimenti social: lui l'aveva difesa al di sotto di un post di Gabriela Parpiglia e lei aveva commentato che non si sarebbe aspettata un gesto simile.

Inoltre i genitori di entrambi avevano posto il proprio like sotto ad alcune loro foto.

Domenica 9 luglio, Edoardo ha però avviato una diretta Instagram spiegando come stiano le cose: "Antonella? Ci siamo sentiti, siamo in buoni rapporti. Ci sono dei contratti che abbiamo firmato assieme e che vanno rispettati. A parte qualche screzio che c’è stato nel privato, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento".

Edoardo Donnamaria torna a parlare di Antonella Fiordelisi in diretta su Instagram e chiarisce la loro situazione pic.twitter.com/LqEiV8dD7X — disagiotv (@disagio_tv) July 9, 2023

I motivi della rottura

Dopo il Grande Fratello Vip 7 sembrava che Edoardo e Antonella avessero superato tutte le incomprensioni nate all'interno della casa di Cinecittà.

Lo scorso 23 giugno, però, l'influencer ha postato un video sui social in cui chiedeva (e si chiedeva) se fosse normale che il fidanzato non volesse più pubblicare contenuti social di coppia. Il giorno seguente in lacrime aveva insinuato che Donnamaria aveva sfruttato la popolarità derivante dallo stare in coppia con lei, sulla scia del GF Vip, per avviare la carriera di cantante comunicando che i due si erano lasciati.

Dal canto suo, Edoardo aveva spiegato che la storia è finita perché Antonella sarebbe troppo dipendente dai social al punto da non riuscire a 'distinguere' la realtà dal mondo virtuale.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, la notizia del mancato ritorno di fiamma tra i "Donnalisi" non è stata accolta con allegria dai fan della coppia.

Molti utenti si sono detti dispiaciuti per come siano andate le cose, mentre altri sono convinti che prima o poi i due riusciranno a chiarire e torneranno insieme.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha sostenuto che Edoardo sarebbe incompatibile con Antonella e che lontano dai riflettori la relazione è durata anche troppo.