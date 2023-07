Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una novità importante che stravolgerà definitivamente la vita di Jana e Manuel.

L'uomo, infatti, si ritroverà a fare i conti con un annuncio del tutto inaspettato, che cambierà per sempre le sorti della sua vita e quelle del suo futuro professionale.

Un duro colpo anche per Jana che, di punto, in bianco, si ritroverà a dover rinunciare per sempre al grande amore della sua vita.

Jimena delusa dal marito: anticipazioni La promessa

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che il matrimonio tra Manuel e Jimena inizierà a fare acqua da tutte le parti, soprattutto dopo che la donna entrerà in possesso di una lettera che suo marito ha scritto a Jana, con la quale ribadisce tutto il suo sentimento nei confronti della donna.

Come se non bastasse, Jimena scoprirà che il marito ha scelto di intraprendere un nuovo progetto aeronautico assieme ad un amico, che lo porterà a trasferirsi in Italia.

Una scelta che l'uomo ha preso senza consultare sua moglie, completamente ignara del fatto che a breve lascerà la Spagna per trasferirsi a Milano.

Manuel scopre che Jimena è incinta: anticipazioni La Promessa

E, a quel punto, ci sarà il colpo di scena inaspettato: le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena chiederà a Manuel di poter avere un confronto, perché ha un importante annuncio da fargli.

La donna, a quel punto, svelerà al compagno di aver scoperto di essere in dolce attesa: Jimena annuncerà così la sua prima gravidanza e finirà per spiazzare e stravolgere completamente i piani dell'uomo.

Un grande choc per Manuel che, al cospetto di questa relazione, resterà a dir poco basito: l'uomo non si sarebbe mai aspettato un annuncio simile da parte della sua compagna e a quel punto si ritroverà a rimettere in discussione la sua vita.

Jana devastata dalla gravidanza di Jimena: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La promessa rivelano che la notizia della gravidanza di Jimena si diffonderà ben presto all'interno del palazzo.

Tutti verranno a conoscenza della "lieta novella", compresa Jana: la donna si mostrerà a dir poco disperata e affranta, dato che solo in quel momento si renderà conto del fatto che il suo sogno d'amore con Manuel non potrà mai vedere la luce.

I due sono destinati così ad intraprendere due strade differenti e, come se non bastasse, Manuel avanzerà una richiesta particolare a Jana.

Gli spoiler della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che Manuel chiederà a Jana di prendersi cura di Jimena durante il periodo della gravidanza, così da poterla assistere e supportare. Quale sarà la reazione della domestica? Accetterà tale richiesta oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap.