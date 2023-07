In My home my destiny Benal non sopporterà di non avere vicino Mehdi in un momento così importante della sua vita come la gravidanza, però non vorrà essere lei a dargli la notizia, coinvolgerà la sorella di lui, Cemile. Dopo averle fatto vedere l'ecografia, le chiederà esplicitamente di raccontare tutta la verità a Mehdi. Cemile deciderà di farlo oppure no?

Zeynep sa che Benal è incinta, ma non che il padre sia Mehdi

Da quando Benal ha scoperto di aspettare un figlio da Mehdi nella sua vita sono successe tante cose. In un primo momento ha pensato che il bambino potesse essere un modo per riavvicinarsi a Mehdi, ma visto che ormai è il marito di Zeynep ha anche preso in considerazione l'idea di abortire.

C'è stata una persona che l'ha convinta a fare il contrario ed è stata proprio Zeynep, che recandosi a casa di Benal, perché l'ha vista piangere dalla finestra, ha scoperto che è incinta. C'è da dire che Zeynep non sa che il padre del bambino è Mehdi e non è nemmeno a conoscenza del fatto che i due, in segreto, siano stati amanti.

Cemile si presenta all'incontro con Benal

Benal sarà molto grata a Zeynep per ciò che ha fatto e per un attimo sembrerà abbandonare l'idea di rivelare a Mehdi la verità, ma le cose cambieranno quando la donna vedrà il suo ex amante molto intimo con Mehdi.

Quest'ultimo consolerà la moglie in un momento molto difficile, quando la madre Nermin le porterà tutte le cose che aveva a casa sua.

La scena avrà come spettatrice Benal, che li osserverà dalla finestra. Affranta anche dal fatto che Zeynep ha ciò lei vorrebbe, prenderà il telefono e chiamerà Cemile, la sorella di Mehdi. Ha urgentemente bisogno di parlarle, ma anche se Cemile proverà a evitare ogni tipo di incontro, Benal sarà molto insistente: deve dirle qualcosa che riguarda Mehdi e se rifiuterà un incontro piomberà a casa loro.

Cemile non potrà fare altro che accettare.

La richiesta di Benal a Cemile

L'appuntamento avrà luogo e Benal le dirà di avere buone notizie: "Cemile congratulazioni, presto diventerai zia, sono incinta". Cemile rimarrà di sasso e accuserà Benal di essere una opportunista e di fare le cose solo per poter riprendersi Mehdi, come fingere di essere incinta.

Benal, però, le farà vedere l'ecografia e Cemile capirà che non sta affatto mentendo. "Se dubiti sul fatto che il bambino sia di Mehdi possiamo fare il test del dna", le dirà Benal, ma Cemile le farà un'altra domanda: vuole sapere da quante settimane è incinta, magari per ipotizzare un aborto, ma Benal ha intenzione di portare avanti la gravidanza, anche se Mehdi è sposato. Benal, però, avrà una importante richiesta da farle: deve rivelare la cosa a Mehdi, sennò saranno guai, che cosa deciderà di fare?