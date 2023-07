Continua ad appassionare la soap opera La Promessa, che va in onda su Canale 5 e con ascolti molto alti, superando la media del 22& di share. Che cosa succederà nelle nuove puntate? Sarà centrale la scoperta di Jana, che verrà a sapere che è stato il barone a far uccidere la mamma Dolores.

La protagonista avrà intenzione di mettere fine alla vita del barone per poi scappare con Manuel, ma accadrà qualcosa di imprevisto: Maria legherà al letto Jana così che non possa compiere gesti avventati. Il colpo di scena arriverà quando alla villa giungerà la notizia della morte del barone.

Anticipazioni La Promessa nuove puntate: che cosa è successo al barone?

Nei nuovi episodi della soap opera La Promessa, Jana cade nella trappola del barone che la fa passare per una ladra facendo trovare l'anello - prova chiave della sua colpevolezza per la morte di Dolores - tra i suoi effetti personali. La situazione si evolverà in modo inaspettato, visto che il nobiluomo non farà più ritorno alla villa.

Nel frattempo Manuel sarà ancora in gravi condizioni e dopo essersi risvegliato non ricorderà più nulla. Occasione perfetta per Jimena, che architetterà un piano per fare in modo che creda di essere davvero innamorato di lei. Le cose, però, si complicheranno più di quanto previsto.

Il barone di Linaja muore misteriosamente ne La Promessa

Nei nuovi episodi de La Promessa Manuel si ammalerà dopo essere stato trovato in condizioni pietose. I medici non daranno speranze, ma anche grazie alle amorevoli cure di Jana si sveglierà. Peccato che non ricorderà ciò che gli è accaduto.

La villa si risveglierà all'alba con l'arrivo di Funes, portatore di notizie nefaste: il barone di Linaja è morto.

I suoi uomini hanno ritrovato il corpo accanto al suo veicolo precipitato da un burrone. Tutto sembrerà portare a un incidente, ma la verità sarà tutt'altra.

Cruz non supera il lutto per il padre, La Promessa anticipazioni

La notizia metterà scompiglio in tutta la villa, in particolare Cruz si chiuderà nel suo dolore e non vorrà vedere nessuno.

Manuel sarà ancora in condizioni precarie, così il medico consiglierà di non informarlo su ciò che è accaduto. Nel frattempo Jimena continuerà con il suo piano per manipolare la memoria di Manuel con l'obiettivo e la speranza che possa innamorarsi davvero di lei. Il giovane, però, ricorderà solo il profumo dei fiori di camomilla, quelli che gli portava Jana con tanto amore.

Chi è davvero Padre Camilo? Gli spoiler La Promessa

Non smetterà di insospettire la servitù, e non solo, il comportamento di padre Camilo, deciso a nascondere le prove della sua vera identità. A tal proposito riuscirà a intercettare appena in tempo una lettera proveniente dalla diocesi di Leon e indirizzata a Candela.