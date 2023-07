Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori de La Promessa. Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, Manuel svanirà nel nulla mentre é in viaggio con il suo aereo. Si temerà il peggio, tanto che i suoi stessi familiari lo crederanno morto. Fortunatamente non sarà così. Dopo giorni di ricerche, il giovane verrà ritrovato vivo, seppur in gravi condizioni. Al suo risveglio però, non ricorderà nulla del suo recente passato, neppure dell'amore per Jana.

Manuel scompare nel nulla con il suo aereo: mistero a La Promessa

La Promessa, la nuova serie tv spagnola, sta appassionando sempre più il pubblico di Canale 5.

Uno dei protagonisti é Manuel, il figlio dei Marchesi di De Lujgan ed erede del marchesato. Ebbene, la sua travagliata storia d'amore con la domestica Jana, subirà uno scossone nel momento in cui Manuel scomparirà nel nulla. Di lui non ci sarà più traccia. Tutto accadrà nel momento in cui il marchesino si metterà in viaggio di notte con il suo aereo. Una mossa azzardata la sua, visto che non farà ritorno alla tenuta, gettando nella disperazione i suoi familiari e la stessa Jana.

Manuel viene creduto morto nelle prossime puntate de La Promessa

Alla tenuta, i suoi familiari cominceranno seriamente a preoccuparsi quando non lo vedranno tornare. Tutti cominceranno a pensare al peggio, soprattutto quando la Guardia Civile, il giorno dopo, li informerà di un incidente aereo.

Non si saprà però, se nell'incidente, sia rimasto coinvolto anche l'aereo di Manuel. Saranno ore di grande apprensione, tanto che i suoi stessi familiari penseranno che il giovane sia morto. Jana sarà distrutta, visto che, se dovesse essere così, si vedrà suo malgrado costretta a mettere la parola fine alla relazione clandestina con Manuel.

Anche i telespettatori de La Promessa si chiederanno se Manuel sia realmente morto oppure no.

Manuel viene ritrovato in gravi condizioni: anticipazioni La Promessa

Con il prosieguo delle puntate, si avrà la risposta a questa domanda. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Manuel non sarà morto. Sarà sì stato vittima di un incidente, ma non avrà perso la vita.

Dopo alcuni giorni di ricerche, verrà ritrovato ferito e in gravi condizioni. Verrà quindi portato a La Promessa, dove finalmente si risveglierà. Ci sarà però un ulteriore colpo di scena, visto che il giovane marchesino avrà perso la memoria del suo recente passato. In particolare, non si ricorderà di Jana e del loro amore. Ad approfittarne sarà Jimena. Per saperne di più, non resta che seguire i nuovi episodi de La Promessa, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Per chi volesse invece rivedere le puntate già andate in onda, queste sono disponibili sul sito Mediaset Infinity.