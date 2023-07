Nella puntata de La Promessa che andrà in onda venerdì 21 luglio su Canale 5, Manuel confesserà i suoi sentimenti a Jana, ma i due verranno interrotti da Maria. Intanto, Alonso comunicherà a Cruz che l'affare con de Belmonte è saltato, mentre Romulo redarguirà Mauro sul rapporto con la signorina Leonor. Successivamente, Jana incontrerà Manuel e quello che gli dirà lascerà il ragazzo con l'amaro in bocca. Nel frattempo, Curro sospetterà che sua cugina stia intrattenendo una relazione con il lacchè del palazzo, così Leonor metterà Mauro nei guai.

Infine, Catalina sorprenderà Lope in cucina scoprendo il suo segreto, mentre il Barone minaccerà Pia.

La Promessa: Manuel confessa di amare Jana e la bacia

Nella prima parte della puntata de La Promessa, Manuel, dopo aver baciato la signorina Exposito, confesserà di amarla, tuttavia il ragazzo non riuscirà a ricevere una risposta immediata da Jana poiché arriverà Maria che interromperà il romantico momento. Nel frattempo, Alonso comunicherà alla marchesa Cruz di non aver concluso l'affare con de Belmonte a causa di interessi differenti e questo metterà ancora di più l'economia del palazzo a rischio. Fortunatamente, Catalina sembrerà trovare una soluzione ancora una volta per salvare la tenuta dal lastrico.

Curro sospetta che Leonor abbia una relazione con Mauro

Successivamente, Romulo rimprovererà ancora una volta Mauro per la sua troppa vicinanza all'ultima figlia della famiglia Lujàn, ma il cameriere, innamorato, non vorrà sentire ragioni. Intanto, però, anche Curro penserà che sua cugina e il lacchè della promessa stiano intrattenendo una relazione sentimentale e non perderà occasione per parlare con Leonor dei suoi sospetti.

Quest'ultima, per discolparsi, accuserà Mauro di essere un fastidioso pedinatore mettendolo, in questo modo, nei guai.

Catalina scopre il segreto di Lope vedendolo in cucina

Nella parte finale della puntata de La Promessa, Jana incontrerà Manuel in una sala e ribadirà che, a causa dei loro diversi rango, è meglio troncare la loro relazione sul nascere poiché non avrebbe un futuro.

Queste parole rattristiranno il signorino Lujàn che non potrà far altro che accettare la decisione della cameriera. Nel frattempo, Padre Camilo, durante una chiacchierata con Petra, le consiglierà di non rendersi complice della bugia sulle vere mansioni di Lope al palazzo e di parlarne con i suoi signori. A questo punto, Simona, Pia e Romulo saranno preoccupati per le sorti del loro amico e rifletteranno sul modo in cui dire ad Alonso e Cruz del vero ruolo di Lope. Infine, il Barone Juan avrà un duro diverbio con Pia e la minaccerà aggredendola fisicamente.