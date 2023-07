My home my destiny, in onda su Canale 5, è la nuova soap opera turca che sta appassionando i telespettatori Mediaset. Insieme a Ibrahim Cellikol la protagonista è Demet Ozdemir nei panni di Zeynep e Mehdi, già conosciuta al pubblico italiano.

Di seguito, i dettagli di ciò che accadrà nelle puntate che verranno trasmesse dal 24 al 28 luglio 2023, alle ore 15:40. Le repliche, come sempre, sono disponibili su MediasetInfinity.

Puntate My home my destiny dal 24 al 28 luglio: Zeynep tra due fuochi

Sakine ha fatto sapere a Mehdi che Faruk è il fratellastro della donna che deve sposare, complicando di fatto la situazione.

Al quel punto, provando a salvare il salvabile, Mehdi che tra l'altro avrà un destino crudele nelle prossime puntate prova a organizzare un incontro conoscitivo ma non sa che Zeynep ha conservato con cura delle vecchie foto nelle quali è insieme a Faruk. Zeynep ha una discussione con sua madre e sua suocera, che vogliono obbligarla a consumare il matrimonio anche contro la sua volontà.

Nel frattempo, Faruk non si perde d'animo e propone a Zeynep di voltare pagina con lui partendo per Londra. La giovane non sa cosa fare: da una parte ci sono gli obblighi di famiglia, dall'altra la sua felicità. Mehdi viene però a sapere ciò che è successo e capisce che non ha alcuna possibilità con Zeynep, poiché è innamorata di Faruk.

Mehdi chiede l'annullamento del matrimonio con Zeynep

Convinto di non avere altra possibilità, Mehdi decide di chiedere l'annullamento del matrimonio. Intanto, Benal, l'ex amante di Mehdi, inizia a entrare pericolosamente nelle loro vite. Zeynep accetta la proposta del marito e firma i documenti che li libereranno per sempre l'una dall'altro.

Ma ecco il colpo di scena: mentre Mehdi sta lavorando nella sua officina, la polizia arriva per arrestarlo con un'accusa molto grave, ovvero sfruttamento dei minori. L'uomo ha fatto lavorare con lui Kibrit e Nuh, quando invece avrebbero dovuto andare a scuola. Peccato che sia stato un gesto d'amore per evitare che finissero in strada e in mezzo alla povertà.

Zeynep, nel frattempo, decide di lasciare per sempre Faruk, scegliendo di stare accanto a Mehdi e di aiutarlo in questa difficile situazione.

Anticipazioni 24-28 luglio: Benal incinta di Mehdi

Zeynep è riuscita ad aiutare Mehdi, che viene rilasciato e può tornare a casa. I problemi per lui non sono però finiti, visto che Benal è certa di aspettare un bambino da lui. La donna, per sondare il terreno, prende un thè con Zeynep, cercando di capire quali siano i reali rapporti tra lei e il suo ex amante.

Nella puntata di venerdì, sarà proprio Zeynep a prendere una decisione inaspettata.