Si arricchiscono di suspense le nuove puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 nei giorni 19 e 20 luglio. Due nuovi ingressi movimenteranno la tenuta, dapprima l'arrivo di Padre Camilo e poi il nuovo cameriere Salvador. Quest'ultimo farà subito colpo fra la servitù, mentre Lope inizierà a lavorare in cucina affianco a Simona. Ma ciò che desterà maggiore clamore sarà il comportamento del barone verso un'altra domestica. Questa volta sarà Teresa a ricevere una particolare attenzione dall'uomo, il quale, vedendola in lacrime, non esiterà a consolarla, preoccupando Pia.

Nel frattempo Curro inizierà ad aprirsi con Jana durante le ricerche di un importante libro.

Intanto la tenuta organizzerà una cena con due famiglie nobili e una di esse sarà collegata a Leonor, suscitando gelosia in Mauro.

Anticipazioni La Promessa, puntata 19 luglio: l'annuncio dei marchesi ingelosisce Mauro

L'arrivo di Padre Camilo alla tenuta metterà in atto alcuni giochi. L'uomo troverà riposo all'interno di una delle stanze della servitù e ad accompagnarlo ci penserà Petra. Sarà in tale circostanza che il sacerdote scoprirà della presenza di un aiutante uomo nelle cucine de La Promessa e chiederà alla domestica di non farne parola a nessuno.

Frattanto i marchesi di Lujan avranno un annuncio da fare.

Nel dettaglio, si terrà una cena con degli invitati decisamente importanti, vale a dire i duchi de los Infantes e i duchi de Belmonte. Il figlio di quest'ultima famiglia, Juan Luis, sembra nutrire un particolare interesse verso Leonor, finendo per suscitare una profonda gelosie in Mauro.

Jana disillude Manuel, arriva un nuovo domestico

Nella puntata del 19/7 de La Promessa, donna Cruz spingerà Jimena a farsi avanti con Manuel, ma il ragazzo continuerà ad essere irremovibile e a respingerla. Nella mente dell'erede dei Lujan c'è posto sono per Jana, ma la domestica cercherà di richiamare Manuel alla realtà, sottolineando che fra loro non potrà mai esserci qualcosa.

Alla tenuta arriverà anche Salvador, un amico che Lope ha raccomandato a Romulo e Simona per farlo lavorare come servo. Il giovane farà subito colpo verso il maggiordomo e gli altri, venendo assunto. Nel frattempo Jana e Curro continueranno a cercare il prezioso libro di Don Chisciotte quando, grazie a Pia, otterranno un indizio. Durante le ricerche, Curro confiderà alcune cose a Jana.

La Promessa, spoiler 20 luglio: il barone consola Teresa, Pia preoccupata

Molto movimentata sarà la puntata del 20 luglio di questa soap opera spagnola. Per padre Camilo giungerà il momento della partenza, ma Petra non vorrà saperne di separarsene e cercherà di farlo restare.

Cruz ordirà un piano volto a spingere Jimena e Manuel a mettersi insieme, per questo motivo farà una proposta particolare soltanto per ottenere la fiducia del figlio.

Intanto le ricerche del Don Chisciotte sembreranno condurre ad un vicolo cieco e Curro inizierà a perdere la speranza. Quando sarà sul punto di arrendersi, Jana rinverrà il libro. Ansioso di informare la zia del ritrovamento del libro prezioso, Curro spererà di ricevere le congratulazioni da lei.

Teresa avrà il cuore a pezzi, in quanto ricorderà i primi momenti con il suo ex Mauro, quando si corteggiavano. Il barone la sorprenderà in lacrime e, sorprendentemente, si comporterà in maniera delicata con la domestica. Quando Pia sarà informata dell'episodio, non potrà che preoccuparsene. Intanto Leonor e Juan interagiranno, portando Mauro a pensare che fra lui e la rampolla dei Lujan non potrà mai esserci qualcosa.